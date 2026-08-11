به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اردشیری صبح سه شنبه در نشست هماهنگی بزرگ‌ترین پیاده‌روی جنوب کشور در شهرستان دشتستان به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با حضور مسئولان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پوشش امدادی این رویداد اظهار کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان با هدف تأمین ایمنی و ارائه خدمات امدادی مطلوب به شرکت‌کنندگان ، با به‌کارگیری هفت دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه موتور امدادی، ۲۲ تیم عملیاتی سه نفری و همچنین حضور تیم واکنش سریع استان بوشهر در این رویداد حضور خواهد داشت.

وی افزود: استقرار مناسب نیروهای عملیاتی، پیش‌بینی نقاط امدادی، آمادگی تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی هلال احمر برای پوشش این مراسم است تا خدمات امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن به شرکت‌کنندگان ارائه شود.

اردشیری همچنین در این نشست با ارائه چندین ایده و پیشنهاد در راستای ارتقای سطح پوشش امدادی، مدیریت بهتر نیروها و افزایش ایمنی شرکت‌کنندگان، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد که این پیشنهادها با استقبال و موافقت اعضای جلسه همراه شد.

سرپرست هلال احمر شهرستان دشتستان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه هلال احمر بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق، حضور نیروهای مجرب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های امدادی، زمینه برگزاری هرچه ایمن‌تر و باشکوه‌تر این رویداد بزرگ را فراهم کند.