به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، کاربری به نام اندرو که در یک شرکت هوش مصنوعی استرالیایی کار می کند از عامل هوش مصنوعی «اوپن کلاو» در چت بات کلاد برای رزرو یک کلاس ورزشی صبحگاهی که ظرفیت آن تکمیل بود، استفاده کرد. عامل هوش مصنوعی با اتکا بر یک شکاف امنیتی ناشناخته در سیستم رزرو آنلاین راهی برای بیرون انداختن دیگر اعضای باشگاه از صف انتظار یافت.

هنگامیکه از عامل هوش مصنوعی خواسته شد کاری که کرده را لغو کند، ابزار اعلام کرد این کار بدون آنکه فرد حذف شده دوباره به فهرست انتظار بازگردد، امکانپذیر نیست. این عامل در پاسخ به درخواست کاربر نوشت: خبر بد، من نمی توانم آنها را برگردانم. بابت این متاسفم. من باید هنگام آزمایش دقت بیشتری می کردم و به جای اجرای واقعی از روش آزمایشی استفاده می کردم. از این به بعد جایگاه متعلق به افراد دیگر را تغییر نمی دهم.

این کاربر در مرحله بعد از عامل هوش مصنوعی برای اطلاع رسانی شکاف مذکور به تهیه کننده نرم افزار باشگاه استفاده کرد. او در این باره به شبکه خبری ای بی سی نیوز گفت: این آخر دنیا نیست. بنابراین خودم را به خاطر آن سرزنش نکردم. اما به طور حتم این سیگنال هشداری بود تا از عامل هوش مصنوعی مسئولانه استفاده کنم.

این رویداد در حالی رخ داده که گزارش هایی رده بالا از سیستم های هوش مصنوعی که طی دوره آزمایش شرکت های مختلف را هک کرده اند، منتشر شده است.