بازداشت بلاگر یزدی به دلیل انتشار محتوای ناهنجار

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای عمومی و انقلاب یزد در تشریح این خبر اعلام کرد: این اقدام پس از اعلام نارضایتی شهروندان در خصوص رواج استفاده از الفاظ رکیک و محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی و تأثیرات منفی آن بر کودکان و نوجوانان، و نیز طرح شکایت شاکی خصوصی و رصد صورت گرفته توسط پلیس امنیت عمومی درباره فعالیت‌ها و محتواهای تولیدشده‌ی این فعال فضای مجازی انجام شد.



همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان حمل کالا ضمن انعکاس نارضایتی عمومی رانندگان از محتوای موهن منتشرشده در فضای مجازی، طی مکاتبه‌ای از دادستان مرکز استان درخواست برخورد با این فرد را نمود.



متعاقب بررسی مستندات واصل شده به دادسرای یزد، پرونده قضائی تشکیل شد و با دستور بازپرس پرونده، متهم توسط پلیس امنیت یزد جلب و پس از اعزام به دادسرا، با صدور قرار متناسب بازداشت شد. همچنین در جهت توقیف صفحه اینستاگرامی متهم و ایجاد محدودیت در استفاده وی از فضای مجازی، قرار نظارت قضائی صادر گردید.



دادستانی یزد تأکید می‌کند که حمایت از فعالان فضای مجازی که با زبان طنز به نقد سازنده می‌پردازند، برای پیشرفت کشور ضروری است؛ اما بدیهی است این فعالان باید با تولید محتوای مسئولانه به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کنند. ضمن اینکه انتقاد از اشخاص یا اصناف نباید توجیهی برای استفاده از الفاظ توهین‌آمیز باشد.



شایان ذکر است، شهروندان می‌توانند موارد مشابه را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) یا لینک ارتباط مردمی پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای یزد گزارش کنند.