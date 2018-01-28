مدیر یک کانال تلگرامی در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پلیس فتا، وحید صاحبکاران اظهار کرد: برابر وظایف ذاتی پلیس فتا و براساس رصد و پایش صورت گرفته مشخص شد فردی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی خانم‌های گرگانی و فیلم‌های غیراخلاقی و ترویج بی بندوباری در فضای مجازی می کرد که موضوع جهت پیگیری و اقدام قضایی در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تکمیل تحقیقات فنی و اطلاعاتی نهایت مدیر کانالی با عنوان گرگان مدلینگ با هزار و ۲۳۸ نفر عضو شناسایی شد.

سرپرست فتا استان گلستان گفت: همچنین مستندات استخراج شده از این کانال نمایان‌گر این بود که این تصاویر بدون هماهنگی و اجازه کاربران در این گروه انتشار یافته است، ضمن آن‌که در کنار انتشار تصاویر شهروندان شاهد بارگذاری فیلم های مبتذل بودیم.

این مقام انتظامی یادآور شد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده مذکور و ارسال گزارشات و مستندات به مقام قضایی، تعدادی از خانم‌های جوان و نوجوان با مراجعه به پلیس فتا نسبت به انتشار تصاویر خصوصی خود طرح شکایت کرده و خواستار رسیدگی و برخورد قضایی با مدیران کانال مذکور شدند.

صاحبکاران گفت: همچنین تعدادی از شهروندان هم از طریق تماس تلفنی با پلیس فتا از محتوای بارگذاری شده بر روی این کانال اظهار نارضایتی کردند.

سرپرست پلیس فتا استان گلستان با اشاره به اینکه هماهنگی قضایی صورت گرفته با بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان متهم شناسایی و دستگیرکرد، افزود: یک دستگاه گوشی تلفن همراه هم توقیف شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از اقرار به اعمال غیرقانونی خود و ابراز ندامت، هدف و انگیره خود از این اقدام را جلب رضایت افراد، دوست‌یابی و افزایش اعضاء و ‌بالا بردن ممبر کانال مطروحه ‌عنوان داشت.

صاحبکاران از شهروندانی که در ارتباط با محتوای این کانال به نحوی مورد سوء‌استفاده واقع شده‌اند خواست در صورتی که خواستار پیگیری یا رسیدگی قضایی هستند به پلیس فتا استان یا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان مراجعه کنند.

وی گفت: در این پرونده متهم به استناد مواد ۱۵،۱۴، ۱۶و۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای‌ مرتکب جرم شده که به مرجع قضایی معرفی شد.

سرپرست پلیس فتا استان گلستان به شهروندان توصیه کرد: در فضای مجازی از بارگذاری محتوایی که مغایر با قانون است خودداری کرده و قبل از ارسال هر پیامی با دقت بررسی کنند که محتوای پیام چیست و برای چه کسی ارسال می‌شود.

سرپرست پلیس فتای استان گلستان در خاتمه از هموطنان درخواست کرد: در صورت مواجهه با هرگونه موارد غیرقانونی آن را از طریق سایت پلیس فتا، بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام کنند.