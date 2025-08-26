به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی صبح سه شنبه در جمع مسئولان استانی اظهار داشت: کردستان با وجود گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و زحمات فراوان مسئولان، همچنان نیازمند توجه جدی در حوزه توسعه است.
وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در استان افزود: این شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی، ضرورت رسیدگی دقیقتر به مشکلات کردستان را دوچندان میکند.
نماینده ولیفقیه در کردستان بیان کرد: با وجود فعالیت دو فرودگاه و اجرای برخی طرحها، مسائل حقوقی از جمله پروندههای مربوط به زمین، آب، استخدامیها بهویژه در طرح شهید زینالدین، اختلافات اوقاف و سایر موارد، موجب مراجعات مکرر مردم شده و لازم است بهطور جدی تعیین تکلیف شوند.
پورذهبی اشتغال جوانان را یکی از ارکان مهم توسعه استان دانست و گفت: واحدهایی همچون کارخانه لاستیک بارز میتوانند در این زمینه اثرگذار باشند اما حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارائه تسهیلات به جوانان جویای کار ضروری است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات معلمان استان اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای انفصال و اخراج معلمان باید در دستور کار قرار گیرد تا دغدغههای این قشر رفع شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: کردستان استانی پر التهاب نیست، اما مسائل متعدد و انباشتهای دارد که حل و فصل آنها میتواند مسیر توسعه و آرامش را برای مردم هموارتر سازد.
