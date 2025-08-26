به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی صبح سه شنبه در نشست مشترک با معاونت درمان و مدیریت آمار و فن‌آوری اطلاعات دانشگاه اظهار کرد: طرح تجهیز یار در راستای بند ۷-۲ و ۱۰-۴ سیاست‌های کلی سلامت و بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با هدف هدفمندی یارانه‌ها و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در استان بوشهر در مرحله مقدماتی اجرا قرار دارد.

وی در خصوص ویژگی شاخص این طرح افزود: طرح وب‌سرویس تجهیزیار باعث کاهش پرداخت مستقیم بیماران می‌شود.

مدیر اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: طرح تجهیزیار در تمامی مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه، در استان پیاده‌سازی خواهد شد.

در این نشست مقرر شد به‌منظور بررسی چالش‌ها و موانع اجرای این طرح، برای تضمین پیشرفت و بهبود عملکرد، جلسات هم‌اندیشی و پایش به‌صورت مستمر و هر دو ماه یک‌بار برگزار شود.