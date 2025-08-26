جزئیات کامل حراج سکه طلا ضرب ۸۶ در روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزای مهر، نخستین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران در سال جاری، روز چهارشنبه (پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴) با عرضه انواع سکه ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی برگزار خواهد شد. در این حراج، حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه سکه است و سقف مجاز خرید مجموع انواع قطعات سکه طلا به ازای هر کد ملی در یک دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، برابر با ۲۰ قطعه سکه است.

بنابر این گزارش، مرکز مبادله ایران در هشتاد و سومین دوره از حراج‌های این مرکز، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه، بدون بسته‌بندی عرضه می‌شوند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این حراج به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند.

بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، ساعت ۸ تا ۲۳ روز سه‌شنبه مورخ چهارم شهریورماه است. پس از اتمام این دوره زمانی، امکان پرداخت وجه و در نتیجه شرکت در حراج وجود ندارد.

حداکثر ثبت سفارش؛ ۵ قطعه سکه

کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام شمسی می‌توانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه سکه است. به نحوی که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم سکه یا ۵ قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.

متقاضیان توجه داشته باشند که در هر سفارش خود از انواع سکه، صرفاً می‌توانند یک سفارش فعال داشته باشند؛ به این معنی که متقاضیان برای ثبت سفارش خرید هر نوع قطعه سکه، فقط یکبار می‌توانند تعیین قیمت و تعیین تعداد سکه را انجام دهد.

متقاضیان توجه داشته باشند، سقف مجاز خرید مجموع انواع قطعات سکه طلا به ازای هر کد ملی در یک دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، برابر با ۲۰ قطعه سکه است.

واریز وجه؛ ساعت ۸ تا ۲۳ روز سه‌شنبه

متقاضی خرید موظف است پیش از ارسال سفارش خرید در سامانه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش خرید به انضمام کارمزد را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول خود تأمین کند. وجه مذکور در کیف پول کاربر تا پایان جلسه حراج مسدود می‌شود.

بازه واریز وجه، ساعت ۸ تا ۲۳ روز سه‌شنبه مورخ چهارم شهریور ماه است. پس از اتمام این دوره زمانی، امکان پرداخت وجه و در نتیجه شرکت در حراج وجود ندارد.

یادآور می‌شود، واریز وجه از هر کارت بانکی متقاضی که دارای شماره شبا باشد، امکان پذیر است؛ بنابراین، واریز وجه معاملات از طریق کارت‌های هدیه، بن کارت، کارت اعتباری مرابحه و کارت‌های بانکی فاقد شماره شبا ممنوع است.

ثبت شبای بانک ملی، صرفاً برای فرآیند برگشت وجه است و الزامی وجود ندارد که واریز فقط از کارت بانک ملی انجام شود.

شایان ذکر است، امکان واریز وجه از یک یا چند کارت متعلق به شخص مقدور است؛ اما واریز از حساب مشترک ممنوع است.

شروع جلسه حراج ساعت ۱۲

شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲، روز چهارشنبه پنجم شهریورماه است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت ۱۲ الی ۱۴ خواهد بود. بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ همان روز است و ساعت ۱۶ نیز نتایج حراج اعلام می‌شود. متقاضیان جهت اطلاع از نتیجه حراج به سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران مراجعه کنند.

شیوه برگزاری حراج نیز از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان انجام می‌شود.

بازگشت وجه طی ۴۸ ساعت کاری

شایان ذکر است، وجوه باقی مانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت روز کاری پس از جلسه حراج به شناسه بانکی (شبا) تعریف شده در حساب کاربری عودت داده می‌شود. متقاضیان توجه داشته باشند که جهت انجام فرایند بازگشت وجه باقی مانده در کیف پول، باید صرفاً یک شناسه بانکی (شبا) مربوط به بانک ملی ایران را در حساب کاربری خود ثبت کنند و این حساب باید متعلق به کاربر باشد.

کارمزد و هزینه‌های عملیاتی

کارمزد معامله معادل یک در هزار (۰,۱ درصد) ارزش معامله است.

شایان ذکر است، خریدار موظف است در هنگام دریافت سکه طلای خریداری‌شده از شعبه انتخاب‏ شده در سامانه، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه) مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

در صورتی که خریدار در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۱۴ تا ۲۱ روز کاری از زمان تخصیص سکه طلا) جهت دریافت سکه طلای خریداری‌شده به شعبه انتخاب‏ شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه) مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر روز به عنوان هزینه‌ی انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند. خریدار موظف است هزینه‌های عملیاتی مربوط به بانک عامل (هزینه تحویل و هزینه انبارداری) را به هنگام دریافت سکه طلای خریداری‌شده به بانک عامل پرداخت کند.

آغاز تحویل سکه از ۱۸ شهریور ماه

متقاضی می‌تواند جهت سهولت در دریافت فیزیک سکه از لیست شعب بانک ملی، نزدیک‌ترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند و الزامی وجود ندارد که متقاضی حتماً در شعبه تحویل سکه حساب داشته باشید.

متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی تحویل سکه توجه داشته باشند. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی ۱۸ الی ۲۹ شهریورماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود. هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.

اشخاصی که طی بازه زمانی ۳۰ شهریورماه الی ۷ مهرماه برای دریافت سکه اقدام می‌کنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا ۵۰ هزار تومان در هر روز به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت می‌شود؛ این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.

لازم به ذکر است که روزهای کاری، از شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی می‌باشد.

در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می‌شود؛ در صورت انفساخ معامله به دلیل عدم مراجعه خریدار به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا در مهلت مقرر، خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع می‌شود.

خاطرنشان می‌شود، شرکت در حراج‌های گذشته منعی برای حضور در حراج هشتاد و سوم ندارد و اشخاصی که در این حراج شرکت می‌کنند، می‌توانند در حراج‌های بعدی نیز حضور یابند.

گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراج‌های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می‌توانند طی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی https://market.ice.ir/ اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.