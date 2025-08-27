به گزارش خبرنگار مهر بنا بر اعلام قبلی مرکز مبادله ایران، ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴، هشتاد و سومین دوره حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران آغاز میشود و انواع سکههای تمام، نیم و ربع بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ در این حراج عرضه میشوند.
محدودیت خرید؛ حداکثر ۵ قطعه در هر حراج و ۲۰ قطعه در طول ۳۶۵ روز
بر اساس اعلام مرکز مبادله، کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در این حراج شرکت کنند. سقف خرید برای هر متقاضی در هر حراج، مجموعاً ۵ قطعه سکه است که میتواند شامل یک نوع یا ترکیبی از تمام، نیم و ربع باشد.
همچنین در هر دوره ۳۶۵ روزه، مجموع خرید هر کد ملی از انواع سکه حداکثر ۲۰ قطعه تعیین شده است.
زمان و شیوه برگزاری
جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ امروز آغاز و بازه ثبت سفارش از ۱۲ تا ۱۴ خواهد بود. تخصیص سفارشها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ انجام شده و نتایج، ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود. اولویت تخصیص بر اساس قیمت–زمان خواهد بود.
شرایط و واریز وجه
متقاضیان باید پیش از حراج، ۱۰۰ درصد ارزش سفارش و کارمزد معامله (یک در هزار ارزش معامله) را به کیف پول خود در سامانه مرکز مبادله واریز کنند. لذا امکان پرداخت و شرکت در حراج تنها برای کسانی که وجه را در مهلت مقرر (۸ تا ۲۳ روز سهشنبه، چهارم شهریور) واریز کردهاند فراهم است.
تحویل سکه از ۱۸ شهریور
تحویل فیزیکی سکههای خریداریشده از تاریخ ۱۸ تا ۲۹ شهریورماه بدون احتساب انبارداری انجام میشود. هزینه تحویل هر سکه ۳۰ هزار تومان است. از ۳۰ شهریور تا ۷ مهرماه، علاوه بر هزینه تحویل، روزانه ۵۰ هزار تومان بهعنوان انبارداری دریافت خواهد شد.
حضور مجدد خریداران قبلی
آمارها نشان میدهد ۹۳ درصد خریداران گذشته کمتر از ۲۰ قطعه سکه خریداری کردهاند و همچنان واجد شرایط شرکت در حراج امروز هستند. شرکت در این حراج برای متقاضیان دورههای قبل منعی ندارد و حضور در حراجهای آتی نیز ممکن است.
