فردا، آخرین مهلت واریز وجه برای حراج سکه

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و پنجمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. در این حراج، انواع سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بستهبندی عرضه میشود.
بنابر این گزارش حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در این حراج شرکت کنند.
متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج میتوانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سهشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.
شیوه برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود.
وجوه باقیمانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت کاری پس از حراج به حساب بانکی کاربران عودت داده میشود. کارمزد معامله معادل ۰.۱ درصد ارزش معامله است و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان خواهد بود.
تحویل سکه از ۲۵ شهریورماه آغاز میشود و متقاضیان میتوانند نزدیکترین شعبه بانک ملی را برای دریافت انتخاب کنند. عدم مراجعه به موقع به شعبه منتخب، منجر به فسخ معامله و محرومیت ۱۸۰ روزه از شرکت در حراجهای آینده خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند به صورت ۲۴ ساعته و از طریق سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی https://market.ice.ir/ ثبتنام و احراز هویت کنند.
