  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

نتایج حراج سکه مرکز مبادله ایران اعلام شد

نتایج حراج سکه مرکز مبادله ایران اعلام شد

هشتاد و پنجمین حراج سکه مرکز مبادله ایران با میانگین قیمت تمام سکه بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۸۸.۸، ۴۷.۱ و ۲۷.۵ میلیون تومان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر هشتاد و پنجمین جلسه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران روز گذشته (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴) برگزار شد و انواع سکه ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی به متقاضیان تخصیص داده شد.

در این حراج، میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۲۷۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۴۸۰ ریال مشخص شد و نیم سکه بهار آزادی با میانگین قیمت ۴۷۰ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۶۱ ریال صورت گرفت.

همچنین، میانگین قیمت تمام سکه بهار آزادی برای علاقمندان تمام سکه بهار آزادی ۸۸۷ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۹۹۸ ریال اعلام شد.

زمان بندی تحویل سکه

طبق اعلام این مرکز، متقاضیان می‌توانند سکه‌های خود را از ۲۵ شهریور تا دوم مهرماه از شعب اعلامی بانک عامل دریافت کنند. دریافت سکه در این بازه‌زمانی تنها مستلزم پرداخت هزینه تحویل ۳۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه است.

متقاضیانی که در بازه زمانی پنجم مهرماه الی ۱۳ مهرماه برای دریافت مراجعه کنند، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه سکه خواهند بود. این هزینه شامل تمامی روزهای هفته، حتی تعطیلات، می‌شود.

بر اساس ضوابط، عدم مراجعه به موقع برای دریافت سکه طی مهلت مقرر موجب فسخ معامله و عودت وجه پس از کسر کارمزدها خواهد شد. همچنین خریدار متخلف به مدت ۱۸۰ روز از شرکت در حراج‌های بعدی محروم می‌شود.

لازم به ذکر است که روزهای کاری، از شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی است.

کد خبر 6579482
علی فروزان فر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها