پیگیری جدی و روزانه وزارت علوم برای اجرای مصوبه آمایش آموزش عالی

روح الله رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سند آمایش آموزش عالی گفت: یکی از موضوعاتی که هم در دستور کار وزارت علوم و هم در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد موضوع آمایش آموزش عالی است، یعنی موضوع آمایش، مطالبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که پیگیر آن هستیم.

وی ادامه داد: فعالیت‌های زیادی در خصوص آمایش آموزش عالی صورت گرفته به این صورت نبوده که رها شود در حال حاضر جلسات مستمری با بعضی زیر نظام‌ها در حال تشکیل شدن است منتها بخشی از آن چون یک هماهنگی و اراده ملی برای انجام شدنش می‌خواهد، از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده می‌شود.

وی افزود: البته موضوع آمایش آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم تکلیف شده و قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به صورت جدی و روزانه در وزارت علوم در دستور کار است.

پیگیری مستمر آمایش آموزش عالی توسط وزارت علوم و شورا

وی افزود: موضوع آمایش مثل هر تغییر دیگری نیاز به رویکرد تدریجی دارد یعنی نمی‌شود همه اهداف حوزه آمایش را در یک طرح واحد و در یک زمان واحد انجام داد، باید ملاحظات منطقه‌ای، ملاحظات حق و حقوق افراد، امنیت شغلی افراد و موضوعاتی از این جنس کاملاً در آن لحاظ شود به خاطر اینکه این کار یک کار تدریجی است و اکنون خوشبختانه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم وزارت علوم به جد پیگیر موضوع آمایش هستند.