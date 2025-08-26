به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران امسال با اجرای طرحی گستردهسیمای پایتخت را با مضامین این ماه نورانی آذینبندی کرده و برنامهای هدفمند برای بازتاب مناسبتهای مهم آن در دستور کار قرار داده است.
تغییر چهره شهر با ۸۰۰ سازه فرهنگی
بر اساس برنامهریزی انجامشده، حدود ۸۰۰ سازه تبلیغاتی در سراسر تهران به موضوعات مرتبط با ربیعالاول اختصاص یافته است. این اکرانها مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار مترمربع را در بر میگیرد و در میان آنها سازههای فرهنگی، تجاری و منطقهای دیده میشود. پیامهای تبریک، احادیث و طرحهای گرافیکی با مضامین ربیعالاول، بهویژه ورود به ماه سرور پس از ایام عزاداری، اکنون در میادین و بزرگراهها خودنمایی میکند.
محورهای اصلی اکران در ربیعالاول
اقدامات سازمان زیباسازی شهر تهران در ماه ربیعالاول بر پنج محور محتوایی استوار شده است؛ آغاز این برنامهها با تبریک حلول این ماه و انتقال پیام ورود به ایام شادی و امید همراه است تا فضای عمومی شهر پس از دو ماه عزاداری رنگ و بوی تازهای بگیرد.
در ادامه، گرامیداشت شهادت امام حسن عسکری (ع) جایگاه والای ایشان در تاریخ امامت را یادآوری میکند و بلافاصله اکرانهایی با موضوع آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) بهعنوان نقطه عطفی اعتقادی و سرنوشتساز در میان شیعیان به نمایش درمیآید.
همزمان، مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر پیام همبستگی امت اسلامی در سطح گسترده پوشش داده شده است و در پایان، ولادت حضرت امام صادق (ع) بهعنوان بنیانگذار مکتب جعفری گرامی داشته میشود تا سیمای شهر روایتگر پیوندی عمیق میان مناسبتهای ربیعالاول و هویت فرهنگی و دینی جامعه باشد.
نمادهای شهری در لباس ربیع
افزون بر اکران بیلبوردها، جلوههای محیطی نیز برای ایجاد حس شادابی در فضای شهری به کار گرفته شده است. نصب ۵ هزار پرچم پایه کوتاه در میادین و معابر اصلی و اجرای ۱۵۰ هزار متر ریسه پارچهای الوان، چهره تهران را به رنگهای پرنشاط ربیع آراسته است.
این اقدامات مکمل اکرانهای تصویری بوده و هویت بصری شهر را در مسیر همسویی با مناسبتهای دینی ارتقا داده است.
ارتقای هویت فرهنگی و نشاط اجتماعی
تغییر فضای بصری شهر همزمان با آغاز ربیعالاول علاوه بر پاسداشت مناسبتهای مذهبی، سبب تقویت نشاط اجتماعی و همبستگی فرهنگی میان شهروندان میشود. این تجربه نشان میدهد تبلیغات محیطی میتواند نقشی تعیینکننده در پیوند میان آئینهای دینی و زندگی روزمره داشته باشد.
سازمان زیباسازی شهر تهران در ربیعالاول امسال با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع تبلیغات محیطی، پیامی از شادی، وحدت و هویت اسلامی را به فضای عمومی شهر آورده است.جلوههای بصری ایجادشده در میادین، خیابانها و بزرگراهها، گواهی بر اهمیت پیوند میان مناسبتهای مذهبی و سیمای شهری است. پیوندی که هم شهروندان آن را لمس میکنند و هم روح جمعی شهر از آن بهرهمند میشود.
