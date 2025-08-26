  1. استانها
  2. لرستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان منصوب شد

سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان منصوب شد

خرم‌آباد - «حجت‌الله یونسی» به‌عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدعلی اکبری» رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور طی حکمی «حجت‌الله یونسی» را به‌عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان منصوب شد

«یونسی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان با مرتبه دانشیار بوده و از سوابق وی می‌توان به معاون دانشجویی و مدیرکل اداره آموزش دانشگاه لرستان اشاره کرد.

همچنین طی نامه جداگانه‌ای، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از خدمات «محمدرضا جعفری» رئیس قبلی این دانشگاه در لرستان تشکر و قدردانی کرد.

«محمدرضا جعفری»، از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون عهده‌دار این مسئولیت بود.

کد خبر 6570933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها