به گزارش خبرنگار مهر، «محمدعلی اکبری» رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور طی حکمی «حجت‌الله یونسی» را به‌عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان منصوب کرد.

«یونسی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان با مرتبه دانشیار بوده و از سوابق وی می‌توان به معاون دانشجویی و مدیرکل اداره آموزش دانشگاه لرستان اشاره کرد.

همچنین طی نامه جداگانه‌ای، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از خدمات «محمدرضا جعفری» رئیس قبلی این دانشگاه در لرستان تشکر و قدردانی کرد.

«محمدرضا جعفری»، از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون عهده‌دار این مسئولیت بود.