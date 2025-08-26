۴ هزار میلیارد تومان پروژه توزیع آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیر عامل توانیر گفت :۹۰ پروژه خط و پست انتقال و فوق‌توزیع با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح هستند. این پروژه‌ها شامل ۱۰۸۰ کیلومتر مدار خط انتقال و فوق‌توزیع و همچنین ۴۸۲۵ مگاولت‌آمپر ظرفیت پست‌های انتقال و فوق‌توزیع می‌شوند که با بهره‌برداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم برای دست‌کم ۲۱۰ نفر فراهم خواهد شد.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: در بخش تولید نیز ۳۵ نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت مجموع ۲۷۱ مگاوات به شبکه سراسری افزوده خواهد شد. این نیروگاه‌ها با سرمایه‌گذاری ۱۱۳ میلیون دلاری بخش خصوصی احداث شده‌اند و اشتغال مستقیم برای ۸۰۰ نفر را به همراه خواهند داشت.

وی ادامه داد: در حوزه توزیع نیز ۴۴ طرح با اعتباری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است که نقشی مؤثر در بهبود کیفیت برق‌رسانی و کاهش تلفات شبکه ایفا می‌کند.

رجبی مشهدی با تاکید بر اهمیت این پروژه‌ها در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر افزایش مصرف، خشکسالی و کاهش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی روبه‌روست، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی مهم در جهت مدیریت بهینه مصرف و تأمین پایدار برق به شمار می‌رود.

مدیرعامل توانیر در پایان گفت: این پروژه‌ها بخشی از برنامه جامع صنعت برق برای اصلاح زیرساخت‌های حوزه انتقال و توزیع و مقابله با ناترازی انرژی در کشور محسوب می‌شوند.