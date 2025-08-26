عباس اسدروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای سال گذشته اظهار کرد: رعایت نظم و انضباط مالی، پیگیری پروژه‌های جاری، تعیین تکلیف پروژه‌های راکد، نوسازی و بازسازی تأسیسات و تعامل سازنده با گروه حسابرسی، از نقاط قوت شرکت در سال ۱۴۰۳ بود.

وی ادامه داد: تهیه و اجرای برنامه ۱۰۰ روزه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های نوسازی و بازسازی تأسیسات، نتایج مهمی برای شرکت به همراه داشت. از جمله این دستاوردها می‌توان به افزایش دو میلیون بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی پایانه خارگ، پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی تعمیرات اساسی اسکله شرقی و تصویب اعتبار و آغاز فرآیند مناقصه برای تعمیرات هشت مخزن اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران همچنین افزود: اعتبار لازم برای تعمیرات اسکله غربی و اولویت دوم اسکله شرقی نیز جذب شده و مراحل قانونی و تشریفات واگذاری آن در حال انجام است.

اسدروز تأکید کرد که تمرکز شرکت بر نوسازی تأسیسات، افزایش ظرفیت عملیاتی و بهبود بهره‌وری پایانه‌ها، ضمن ارتقای ایمنی و پایداری شبکه‌های ذخیره‌سازی، به پشتیبانی مؤثر از صادرات نفت و تأمین نیازهای عملیاتی کشور کمک می‌کند.

وی یادآور شد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سال مالی ۱۴۰۳ توانست با تمرکز بر نوسازی و بازسازی تأسیسات و پیگیری پروژه‌های جاری، ظرفیت عملیاتی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این موفقیت‌ها ضمن ارتقای بهره‌وری و ایمنی پایانه‌ها، نقش مهمی در پشتیبانی از صادرات نفت کشور ایفا می‌کند