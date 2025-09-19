ارتقای کیفیت و پایداری تجهیزات پایانه نفتی خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز صبح جمعه در نشست با مدیر و رؤسای پایانه نفتی خارگ بر جایگاه راهبردی این پایانه تأکید کرد و گفت: اجرای پروژهها باید با دقت و مطابق برنامه زمانبندی انجام شود.
وی افزود: سه عامل هزینه، کیفیت و زمان از ارکان اصلی مدیریت پروژه هستند و ضروری است با شناسایی مشکلات و رفع موانع، طرحها در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
اسدروز با بیان اینکه اعتبارات و منابع مالی موردنیاز پروژهها تأمین شده، خاطرنشان کرد: این منابع باید بدون وقفه جذب و به پروژههای اجرایی تبدیل شوند و در این مسیر، سرعت عمل در عین حفظ کیفیت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و توسعه زیرساختهای پایانه تأکید کرد و گفت: برنامهریزی منسجم برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از پروژهها باید در اولویت قرار گیرد.
پایداری تجهیزات، اولویت اصلی پایانه نفتی خارگ
سیدعلی میری، مدیر پایانه نفتی خارگ، در این نشست گزارشی از روند پیشرفت پروژهها، وضعیت نیروی انسانی و برخی کمبودها ارائه کرد. وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه فنی و اجرای برنامههای تعمیرات و نگهداری تأسیسات، اظهار داشت: «پایداری تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان آنها از اولویتهای اصلی پایانه نفتی خارگ است.
میری افزود: رعایت الزامات اچاسئی و ایمنی کارکنان، همراه با حفاظت از محیطزیست، در تمامی مراحل فعالیتها و پروژهها مدنظر قرار دارد.
