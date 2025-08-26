به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن، اسامی قبولشدگان مرحله مقدماتی (استانی) هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر ترنم وحی ۱۴۰۴، ویژه حافظان عضو این مؤسسه را به نشانی www.ayeh.ir اعلام کرد.
معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن با بیان اینکه در مرحله مقدماتی ۱۰۱ حافظ قرآن از شعب و کانونهای مهد قرآن شرکت داشتند، افزود: پس از برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی حفظ کل در استانها و بررسی کیفی و کمی آزمونها از سوی دفتر مرکزی مؤسسه مهد قرآن، اسامی قبولشدگان مشخص و علاوه بر درج در سایت، به مدیران مهد قرآن شعب و کانونهای شرکتکننده اطلاعرسانی شد.
کریمی گفت: قبولشدگان مرحله استانی هفدهمین دوره آزمون سراسری از حافظان عضو مهد قرآن استانهای تهران، یزد، قزوین، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، مازندران، سمنان و آذربایجان غربی هستند.
مرحله کشوری این آزمون در بخش شفاهی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریورماه به طور متمرکز از سوی دفتر مرکزی مؤسسه انجام خواهد شد.
همچنین آزمون کتبی یکشنبه ۲۳ شهریورماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
