ثبت نام بیش از ۱۲۰ نفر در چهاردهمین دوره آزمون سراسری «ترنم وحی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان مربوط به دفاتر مهد قرآن استان‌های یزد، تهران، قزوین، خراسان رضوی (کاشمر)، مازندران (بهشهر)، اصفهان (برخوار – گرگاب – درچه)، مرکزی (اراک – خمین – محلات)، خوزستان (شوش – دزفول)، سمنان (مهدیشهر) فارس (شیراز) است.

بنابر این گزارش مرحله مقدماتی (استانی) چهاردهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن «ترنم وحی» به صورت هم زمان در مرداد ماه سال جاری در شعب و کانون‌های مهد قرآن سراسر کشور به صورت حضوری برگزار خواهد شد و قبول شدگان به مرحله کشوری ترنم وحی راه می‌یابند.

یاد آور می‌شود آزمون مرحله مقدماتی در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار خواهد شد. بخش کتبی شامل سوالات ترجمه، تدبر از کل قرآن و خلاصه تفسیر ۸ جز اول می‌باشد و در بخش شفاهی نیز محفوظات حافظان کل قرآن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.