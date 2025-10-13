جزئیات برنامه تقدیر از حافظان کل مهد قرآن سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام اسامی قبول شدگان مرحله نهایی هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۴ ویژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن از سراسر کشور مراسم اختتامیه همراه با تجلیل از قهرمانان قرآنی این رخداد کشوری برگزار خواهد شد.

تعداد ۱۲۰ حافظ کل عضو شعب و کانون‌های مهد قرآن سراسر کشور در مرحله مقدماتی شرکت داشتند که در پایان آزمون‌های شفاهی و کتبی تعداد ۶۵ نفر با کسب حدنصاب نمره موفق شدند.

قبول شدگان هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل ترنم وحی ۱۴۰۴ از شعب مهد قرآن استان‌های یزد، قزوین، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، مازندران، مرکزی و آذربایجان غربی هستند.

شایان ذکر است اسامی قبول شدگان در سایت مؤسسه به نشانی www.ayeh.ir قابل مشاهده است .