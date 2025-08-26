به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح سهشنبه در آئین بهرهبرداری از واحدهای فولادسازی، ریختهگری، اکسیژن، آبرسانی و پست برق ۴۰۰ کیلووات در فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم و استقرار مجموعه جدید در استان، بر اساس چند راهبرد اساسی همچون وفاق، مهارتافزایی، تولید و… در استان حرکت کردیم.
وی افزود: اقدامات مؤثری در چهارمحال و بختیاری برای توسعه این استان انجام گرفته است که نمونه آن بهرهبرداری از این واحد تولیدی بزرگ و درواقع مگاپروژه است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی گندلهسازی و نورد سرد و گرم، فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری را به یکی از واحدهای تولیدی کشور تبدیل میکند.
مردانی عنوان کرد: امروز با افتتاح این واحد بزرگ فولادسازی که با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن سالانه و اشتغال ۸۰۰ نفر افتتاح شد گامی بزرگ در صنعت کشور برداشته خواهد شد و تکمیل زنجیره فولاد در کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: افتتاح پروژههایی چون واحدهای فولادسازی، ریختهگری، اکسیژن، آبرسانی و پست برق ۴۰۰ کیلووات باعث ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهرهوری و اشتغال پایدار در استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این استان یکی از قطبهای بزرگ صنعت فولاد در کشور است که با توسعه واحدهای فولادسازی این موضوع بیش از پیش تقویت میشود.
نظر شما