  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

افتتاح مگاپروژه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در چهارمحال و بختیاری

افتتاح مگاپروژه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افتتاح مگاپروژه‌ها باعث ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار در استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از واحدهای فولادسازی، ریخته‌گری، اکسیژن، آب‌رسانی و پست برق ۴۰۰ کیلووات در فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم و استقرار مجموعه جدید در استان، بر اساس چند راهبرد اساسی همچون وفاق، مهارت‌افزایی، تولید و… در استان حرکت کردیم.

وی افزود: اقدامات مؤثری در چهارمحال و بختیاری برای توسعه این استان انجام گرفته است که نمونه آن بهره‌برداری از این واحد تولیدی بزرگ و درواقع مگاپروژه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی گندله‌سازی و نورد سرد و گرم، فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری را به یکی از واحدهای تولیدی کشور تبدیل می‌کند.

مردانی عنوان کرد: امروز با افتتاح این واحد بزرگ فولادسازی که با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن سالانه و اشتغال ۸۰۰ نفر افتتاح شد گامی بزرگ در صنعت کشور برداشته خواهد شد و تکمیل زنجیره فولاد در کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه‌هایی چون واحدهای فولادسازی، ریخته‌گری، اکسیژن، آبرسانی و پست برق ۴۰۰ کیلووات باعث ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار در استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این استان یکی از قطب‌های بزرگ صنعت فولاد در کشور است که با توسعه واحدهای فولادسازی این موضوع بیش از پیش تقویت می‌شود.

کد خبر 6571019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها