خبرنگاران قم به تماشای «مرد عینکی» نشستند

قم- پردیس سینمایی بازار شهر همزمان با ایام بزرگداشت روز خبرنگار با اختصاص سانس ویژه فیلم سینمایی «مرد عینکی» پذیرای اعضای خانه مطبوعات استان قم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مطبوعات استان قم همزمان با ایام بزرگداشت روز خبرنگار و آغاز ماه ربیع‌الاول، رویدادهای فرهنگی و تفریحی را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه پیش‌بینی کرده است.

در نخستین شب از برگزاری ویژه‌برنامه‌های این ایام با همراهی پردیس سینمایی بازار شهر، جمعی از خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات استان در قالب سانس اختصاصی به همراه خانواده خود به تماشای فیلم سینمایی «مرد عینکی» نشستند.

در این برنامه فرهنگی که با استقبال خوب اصحاب رسانه همراه بود، پنجمین ساخته بلند سینمایی کریم امینی که تجربه ساخت فیلم «فسیل» را در کارنامه دارد، با بازی بهرام افشاری، مهدی هاشمی و هومن حاجی‌عبداللهی روی پرده رفت.

اکران «مرد عینکی» در سینماهای سراسر کشور از اول مردادماه آغاز شده و این فیلم در حال حاضر با بیش از یک میلیون و صد هزار مخاطب و فروش ۸۷ میلیاردی در رتبه چهارم فیلم‌های پرتماشاگر امسال سینمای ایران قرار دارد.

