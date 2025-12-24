به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی با تأکید بر اهمیت جایگاه مسجد در نظام اسلامی و نقش بیبدیل کانونهای فرهنگی هنری مساجد در جذب نسل جوان، اظهار کرد: کانونهای مساجد یکی از ظرفیتهای عظیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که نیازمند احترام و توجه بیشتری است.
وی با استناد به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که مساجد را «سنگر» خوانده و فرمودهاند: «سنگرها را حفظ کنید»، افزود: اصل انقلاب اسلامی از مساجد آغاز و پیگیری شد و نخستین بنایی که پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه بنا نهادند، مسجد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: این سابقه تاریخی نشاندهنده تأثیر عمیق مسجد در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است و ما موظفیم نسبت به آن احترام بیشتری قائل شویم.
وی در ادامه به ضرورت برنامهریزی جامع برای جذب مخاطبان مسجد پرداخت و گفت: فردی که وارد مسجد میشود، باید از ابتدای زندگی تا پایان آن برای او برنامهای مدون وجود داشته باشد تا مسجد برای او جاذبه ایجاد کند. به عنوان مثال، در مسجد کوفه، حضرت امیرالمؤمنین (ع) همه امور از قضاوت تا حلوفصل مسائل مردم را در آنجا انجام میدادند.
حجتالاسلام والمسلمین کاظمی کانونهای فرهنگی هنری مساجد را یکی از مهمترین جاذبههای ایجادشده در مساجد برای خدمت به عموم مردم به ویژه نوجوانان دانست و تأکید کرد: نوجوانان همواره نمیتوانند تنها به عبادت بپردازند؛ آنها به نشاط، سرگرمی، شور و هیجان و تخلیه انرژی نیاز دارند.
وی افزود: کانونهای فرهنگی هنری مساجد دقیقاً برای این قشر برنامهریزی میکنند تا فضای دلنشین و انگیزهبخش مسجد برای آنان فراهم شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به اهمیت راهبردی این کانونها اظهار کرد: وظیفه کانونهای مساجد شاید از بسیاری فعالیتهای دیگر مهمتر باشد، زیرا قشر هدف آن نوجوانان و جوانان هستند.
کاظمی تصریح کرد: اگر از این قشر غافل شویم، آینده مسجد را از دست خواهیم داد؛ زیرا اگر دانشآموز و نوجوان امروز به مسجد نیاید، در بزرگسالی نیز پای خود را در مسجد نخواهد گذاشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی کانونهای مساجد بر نوجوانان و جوانان است، هرچند میتوانند برنامههایی نیز برای سایر اقشار به ویژه سالمندان داشته باشند.
وی تصریح کرد: مراکز وابسته به مسجد همچون هیئات مذهبی برای سالمندان و پایگاههای بسیج برای تخلیه انرژی جوانان فعالیت میکنند، اما وظیفه اصلی کانونها، پرورش فرهنگی و ایجاد علاقه به فعالیتهای دینی و فرهنگی در نسل جوان است.
