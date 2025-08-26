به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه شنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت آیین کلنگ زنی مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مکعبی منطقه قوچعلی ایلام با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار و مدیر کل آب و فاضلاب برگزار شد.

در این آیین تاج الدین صالحیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر جایگاه والای این شهیدان در خدمتگزاری صادقانه، پرتلاش و ساده‌زیستی به مردم تأکید کرد و اظهار داشت: مسئولیت‌ها نباید موجب فاصله گرفتن از مردم شود و هر فردی در هر مقامی نباید به واسطه جایگاه خود از مردم جدا گردد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار منابع آبی استان افزود: مسئله آب همواره یکی از دغدغه‌های اصلی استان ایلام می‌باشد و هرگونه تلاش در جهت تثبیت و پایدارسازی منابع آب اقدامی شایسته و ضروری است.

معاون استاندار در ادامه با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات دولت در طول یک سال گذشته است، تصریح کرد: مسئولان باید در این هفته ضمن بیان مشکلات؛ اقدامات، عملکردها و خدمات ارائه شده را در جهت پیوست رسانه‌ای به خوبی اطلاع‌رسانی کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود فشارهای گسترده از سوی قدرت‌های جهانی، همت و تلاش مسئولان کشور باعث استمرار و پایداری نظام جمهوری اسلامی شده است.

در ادامه این مراسم محمد محمدی مدیرکل آب و فاضلاب استان ایلام، از افتتاح و بهره برداری پروژه‌های مهم آبرسانی همزمان با هفته دولت در ایلام خبر داد و افزود: کلنگ پروژه احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی قوچعلی با اعتبار اولیه ۱۴۷ میلیارد ریال امروز و با حضور مسئولین بر زمین زده خواهد شد.

وی گفت: احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی در روستای هفت‌چشمه همراه با اجرای خط انتقال آب به طول ۱۳۰۰ متر به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب روستای حسین‌آباد به طول ۷۵۰۰ متر با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال، احداث مخزن بتنی هزار مترمکعبی در روستای مهدی‌آباد و شهرک قدس به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، اجرای شبکه توزیع آب در منطقه میلاد به طول ۲۵۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال و کلنگ زنی مخزن بتنی ۲۰۰۰ مترمکعبی کوثر ویژه نهضت ملی مسکن با اعتبار اولیه ۱۳۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌ای مهم آبرسانی در هفته دولت است.