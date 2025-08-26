به گزارش خبرگزاری مهر، صفرصادقیپور در جلسه بررسی زیرساختهای مدارس با حضور مدیرکل دفتر فنی، مسکن و شهرسازی، نوسازی مدارس و شرکتهای آب و برق اظهار داشت: موضوع آمادهسازی مدارس برای مهرماه با تأکید ویژه دکتر آشوری استاندار هرمزگان، از اولویتهای اصلی دولت است و باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به حضور فعال دستگاههای مرتبط در این جلسه افزود: پروژههای آموزشی از نظر فنی و آمادهسازی بهطور کامل بررسی شدهاند و تمرکز ویژهای بر رفع مشکلات آموزشی در شهرستانهای بندرعباس، قشم، میناب و بستک خواهیم داشت.
معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه ۱۳۵ مدرسه جدید تا مهرماه آماده بهرهبرداری میشود، تصریح کرد: با پیگیریهای مستقیم استاندار هرمزگان، هدف ما حداقل رساندن مشکلات آموزش و پرورش و تضمین تحصیل تمام کودکان استان است.
در ادامه مهدی باوقار زعیمی، مدیرکل نوسازی مدارس استان، با اشاره به اینکه هرمزگان جز پنج استان برتر نهضت مدرسهسازی کشور است، گفت: این مدارس با معماری ایرانی-اسلامی و هماهنگ با اقلیم منطقه طراحی شدهاند و شامل کلاسهای درس، خوابگاه و سالنهای ورزشی میشوند. وی افزود: بیش از ۳۴۰ طرح آموزشی با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی در حال اجراست و تا دو سال آینده سرانه آموزشی استان به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.
