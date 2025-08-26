  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

افتتاح ۱۳۵ مدرسه جدید در هرمزگان با تأکید استاندار بر پروژه‌های آموزشی

بندرعباس-معاون عمرانی استانداری هرمزگان از افتتاح ۱۳۵ فضای آموزشی جدید در قالب ۵۰۰ کلاس درس تا آغاز مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرصادقی‌پور در جلسه بررسی زیرساخت‌های مدارس با حضور مدیرکل دفتر فنی، مسکن و شهرسازی، نوسازی مدارس و شرکت‌های آب و برق اظهار داشت: موضوع آماده‌سازی مدارس برای مهرماه با تأکید ویژه دکتر آشوری استاندار هرمزگان، از اولویت‌های اصلی دولت است و باید با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به حضور فعال دستگاه‌های مرتبط در این جلسه افزود: پروژه‌های آموزشی از نظر فنی و آماده‌سازی به‌طور کامل بررسی شده‌اند و تمرکز ویژه‌ای بر رفع مشکلات آموزشی در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، میناب و بستک خواهیم داشت.

معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه ۱۳۵ مدرسه جدید تا مهرماه آماده بهره‌برداری می‌شود، تصریح کرد: با پیگیری‌های مستقیم استاندار هرمزگان، هدف ما حداقل رساندن مشکلات آموزش و پرورش و تضمین تحصیل تمام کودکان استان است.

در ادامه مهدی باوقار زعیمی، مدیرکل نوسازی مدارس استان، با اشاره به اینکه هرمزگان جز پنج استان برتر نهضت مدرسه‌سازی کشور است، گفت: این مدارس با معماری ایرانی-اسلامی و هماهنگ با اقلیم منطقه طراحی شده‌اند و شامل کلاس‌های درس، خوابگاه و سالن‌های ورزشی می‌شوند. وی افزود: بیش از ۳۴۰ طرح آموزشی با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی در حال اجراست و تا دو سال آینده سرانه آموزشی استان به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.

