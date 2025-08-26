به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن میکروب شناسی ایران، پرویز افروغ، دبیر اجرایی بیست و ششمین کنگره میکروب شناسی ایران صبح سه شنبه در حاشیه افتتاحیه این رویداد به نقش مهم و کلیدی پروبیوتیک ها اشاره کرد و اظهار داشت: پروبیوتیکها به عنوان میکروارگانیسمهای زندهای تعریف میشوند که در صورت مصرف به میزان کافی، قادرند اثرات سلامتبخش مهمی را برای میزبان ایجاد کنند. مطالعات متعدد نشان دادهاند که مصرف پروبیوتیکها میتواند تعادل میکروبی دستگاه گوارش را حفظ کرده و به پیشگیری و درمان اختلالات مختلف از جمله اسهالهای ناشی از مصرف آنتیبیوتیک، سندرم روده تحریکپذیر، و برخی بیماریهای التهابی کمک کند.
وی با این تاکید که تأثیر پروبیوتیکها تنها به روده و سیستم گوارشی محدود نمیشود، گفت: پژوهشهای نوین نشان دادهاند که این میکروارگانیسمها از طریق «محور مغز–روده» میتوانند بر سلامت روان، عملکرد شناختی و حتی کاهش استرس و افسردگی اثرگذار باشند. علاوه بر آن، بررسیهای علمی در حال گسترش ارتباط میان پروبیوتیکها با سلامت اندامهای مختلف بدن مانند کبد، قلب و پوست هستند. چنین شواهدی اهمیت پروبیوتیکها را بهعنوان یک حوزه بینرشتهای در علوم پزشکی، میکروبشناسی و تغذیه برجستهتر ساخته است.
افروغ افزود: نحوه مصرف پروبیوتیکها بسیار متنوع است. این ترکیبات تنها به شکل فرآوردههای لبنی عرضه نمیشوند، بلکه میتوانند در قالب مکملهای دارویی (کپسول، ساشه و قطره)، نوشیدنیهای غیرلبنی، فرآوردههای غلات و حتی میانوعدههای سلامتمحور نیز وارد رژیم غذایی شوند. بدین ترتیب، دسترسی به پروبیوتیکها محدود به گروه خاصی از مصرفکنندگان نبوده و طیف وسیعی از محصولات غذایی و دارویی میتوانند حامل این میکروارگانیسمهای مفید باشند.
وی تصریح کرد: با وجود پیشرفتهای قابل توجه، سرانه مصرف پروبیوتیکها در ایران نسبت به میانگین جهانی همچنان پایینتر است. این در حالی است که کشورهای پیشرو در حوزه صنایع غذایی و دارویی، با آگاهی از مزایای علمی و بالینی پروبیوتیکها، سرانه مصرف بسیار بالاتری دارند و بازار این محصولات را به سرعت توسعه دادهاند. با این حال، بررسیهای بازار داخلی نشان میدهد که مصرف پروبیوتیکها در ایران در حال رشد است و استقبال روزافزون جامعه پزشکی و مصرفکنندگان از این فرآوردهها، آیندهای روشن را برای توسعه این حوزه در کشور نوید میدهد.
افروغ بیان داشت: متخصصان میکروبشناسی و صنایع غذایی تأکید دارند که سرمایهگذاری در تولید داخلی پروبیوتیکها و توسعه محصولات متنوع، نهتنها میتواند نیاز کشور را پوشش دهد بلکه امکان رقابت در سطح منطقهای را نیز فراهم میسازد. همچنین، حمایت از پژوهشهای بالینی و آزمایشگاهی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور، زمینه را برای شناسایی سویههای بومی پروبیوتیک و تولید محصولات مبتنی بر آنها مهیا میکند.
وی در پایان گفت: کنگره میکروبشناسی ایران، بهعنوان یکی از معتبرترین رویدادهای علمی در این حوزه، فرصت ارزشمندی برای معرفی آخرین دستاوردها و تبادل نظر میان متخصصان و پژوهشگران فراهم کرده است. یکی از محورهای مهم این کنگره، بررسی نقش پروبیوتیکها و محصولات مرتبط همچون پاراپروبیوتیکها و پستبیوتیکها در ارتقای سلامت و کاهش بار بیماریهاست. انتظار میرود این بحثها، افقهای تازهای را در مسیر توسعه علمی و صنعتی کشور در حوزه پروبیوتیکها بگشاید.
