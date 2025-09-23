به گزارش خبرگزاری مهر، نصیرالدین جاویدی، در برنامه «دکتر سلام»، با بیان اینکه سلامت دارای چهار بعد است، گفت: نمیتوان صراحتاً فردی را دارای سلامت روان یا فاقد آن دانست، بلکه سلامت و اختلال روانی در یک پیوست قرار دارند.
وی افزود: اختلال در خواب و اشتها از مهمترین نشانههای آسیب روانی بهویژه در اختلالات خلقی و اضطرابی است.
جاویدی به موضوع سلامت معنوی پرداخت و اظهار داشت: در سبک زندگی امام رضا (ع) و اهلبیت (ع)، محوریت سلامت به خوبی مشهود است و هر که در مسیر آنان قرار گیرد، از آسیبها و ظلمتها رهایی مییابد.
وی، شاخصهایی همچون «پذیرش بیقید و شرط دیگران»، «امید و امیدواری» و «کمک به دیگران و نیازمندان» را مهمترین معیارهای سلامت روان و معنوی برشمرد و گفت: حتی اختصاص وقت برای شنیدن مشکلات نیازمندان میتواند تسکینی برای آنان و زمینهای برای رشد معنوی فرد باشد.
عضو گروه علمی سلامت معنوی تأکید کرد: ارتقای سطح دانش و فرهنگ سلامت مردم در ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع به زودی در ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور ویژه پیگیری خواهد شد.
