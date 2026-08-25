شاخص کیفی هوای ۴ شهر خوزستان به وضعیت قرمز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح سهشنبه سوم شهریورماه، هوای چهار شهر استان به دلیل غلظت بالای ذرات ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.
بر این اساس، ایستگاههای شرکت ملی حفاری و ادارهکل حفاظت محیط زیست در اهواز، همچنین شهرهای هندیجان، اندیمشک و شوش با شاخص کیفی بالاتر از ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب، شرایط ناسالم و قرمز را ثبت کردهاند.
کیفیت هوای شهرهای گتوند، شوشتر، خرمشهر، شادگان و بهبهان نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ارزیابی شده است.
بر اساس همین دادهها، هوای شهرهای دزفول، اندیکا، ملاثانی، هفتکل، آبادان و آغاجاری در وضعیت قابل قبول قرار دارد و تنها شهر دزپارت هوای پاک را تجربه میکند.
نظر شما