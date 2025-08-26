۵ پروژه بهداشتی و درمانی در دشتستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اندرخورند صبح سه شنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت شهرستان دشتستان گفت: در هفته دولت سال جاری، پنج پروژه عمرانی با زیربنای در حدود ۴ هزار مترمربع و بااعتبار و تجهیزی معادل ۱۹۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند که امیدواریم خدمات مطلوبی به شهروندان دشتستانی و همچنین پرسنل حوزه بهداشت و درمان ارائه شود.

وی تصریح کرد: توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی، پانسیون ۱۶ واحدی بیمارستان شهید گنجی، مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش، پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان، پانسیون دو واحدی مرکز روستایی دهداران از جمله این پروژه‌ها هستند.

اندرخورند در بازدیدی که از بیمارستان در حال احداث ۱۷ شهریور برازجان به عمل آورد، تصریح کرد: با عقد تفاهم‌نامه‌ای جدید که با پیمانکار این بیمارستان و همچنین تأمین اعتبار خوبی که داشته‌ایم، روند احداث و تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور سرعت بیشتری خواهد گرفت و انتظار داریم این پروژه که از پروژه‌های بزرگ حوزه سلامت استان است قبل از زمان پیش‌بینی‌شده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌های شبکه بهداشت و درمان دشتستان در خصوص پیگیری و ارتقا زیرساخت‌های بهداشتی این شهرستان خاطرنشان کرد: باعث افتخار ماست که قدم‌هایی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم برداریم و تلاش می‌کنیم با تکمیل پروژه‌های نیمه ساخت در سریع‌ترین زمان ممکن، سطح پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم بیش‌ازپیش ارتقا می‌یابد.