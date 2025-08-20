به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ پروژه حوزه بهداشت، هفت پروژه در حوزه درمان و یک پروژه در حوزه آموزش در هفته دولت ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افتتاح می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: میزان اعتبار لازم برای این ۱۸ پروژه ۴ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: خانه بهداشت بزباز شهرستان عسلویه با ۸۵ مترمربع زیربنا و اعتبار ۳۵ میلیارد ریال، خانه بهداشت چم چشمه شهرستان جم با زیربنا با ۸۵ مترمربع و ۳۵ میلیارد ریال اعتبار و خانه بهداشت برکه چوپان شهرستان کنگان با ۸۵ مترمربع و ۳۵ میلیارد ریال ازجمله پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

اخلاقی اضافه کرد: پانسیون ۱۶ واحدی بیمارستان برازجان با زیربنا هزار و ۳۰۰ مترمربع و اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، پانسیون ۶ واحدی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه با زیربنا ۶۷۰ مترمربع و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، پانسیون ۶ واحدی بیمارستان کنگان با زیربنا ۶۷۰ مترمربع و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، پانسیون دو واحدی مرکز خدمات جامع سلامت دهداران شهرستان دشتستان با زیربنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و پانسیون دو واحدی مرکز خدمات جامع سلامت امام حسن (ع) خورموج با زیربنا ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

وی بیان کرد: مرکز خدمات جامع سلامت آب پخش شهرستان دشتستان با زیربنا هزار و ۳۰۰ مترمربع و اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بنجو در شهرستان تنگستان با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: سالن آمفی‌تئاتر پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با زیربنا ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و اعتبار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

اخلاقی اضافه کرد: پایگاه سلامت خواجه احمدی جم با زیربنای ۱۵۹ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان با زیربنای ۱۵۹ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، پایگاه سلامت پرک کنگان با زیربنای ۱۵۹ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت ۱۴۰۴ است.

وی بیان کرد: توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان با زیربنا هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال، پایگاه اورژانس شهری شماره ۲ بوشهر با زیربنا ۱۵۳ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، پایگاه اورژانس چغادک با زیربنا ۱۲۵ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، پایگاه اورژانس درود احمد دیر با ۱۲۵ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.