به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه اندرخورند در حاشیه بازدید از حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیّر اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگیهای بینبخشی، بتوانیم گامهای مؤثری برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در این شهرستان برداریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تقدیر از تلاشهای بیوقفه کارکنان حوزه سلامت گفت: خدمترسانی مطلوب به مردم شریف منطقه و لزوم توجه به ارتقا امکانات و حمایت از نیروهای زحمتکش بهداشت و درمان مورد تأکید مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.
اندرخورند اضافه کرد: گزارش وضعیت زیرساختها، نیروی انسانی، راهکارهای توسعه و ارتقا خدمات در نشست مشترک مدیران حوزه معاونت توسعه دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان بررسی و تصمیمگیری میشود.
وی با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت، خانههای بهداشت، پایگاه اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر، ضمن بررسی وضعیت زیرساختها و روند ارائه خدمات، از نزدیک با کارکنان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
