پهلوگیری نخستین کشتی مگاسایز کشتیرانی در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کشتی کانتینری «مگاسایز» ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به زودی در چابهار پهلو می‌گیرد. این گروه در راستای ایفای مسئولیت‌های ملی خود در توسعه سواحل مکران و با اعتقاد به ضرورت توسعه بندر راهبردی چابهار، طی ۲ سال گذشته با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق توانست ظرفیت حمل بار کانتینری در بندر چابهار را از ۶ هزار تی ای یو به حدود ۹۰ هزار تی ای یو افزایش دهد.

بر این اساس، به زودی نخستین کشتی کانتینری مگاسایز ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این بندر راهبردی پهلوگیری خواهد کرد تا با حضور یکی از بزرگترین شناورهای ناوگان در این بندر اقیانوسی، توسعه چابهار را معنای جدیدی بخشد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نرخ کرایه حمل کانتینرهای خود از مبادی چین، هندوستان و امارات متحده عربی به چابهار و برعکس را به نحوی تنظیم کرده تا علاوه بر افزایش جذابیت حمل بار به مقصد این بندر از سوی تجار و بازرگانان، زمینه برای توسعه این بندر و اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل در جایگزینی به عنوان بندر جایگزین شهید رجایی فراهم شود.