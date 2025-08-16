خبرنگاری تلفیقی از علم، فن و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار ابوطالب مطلبی پیش از ظهر شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاری صرفاً یک دانش یا مهارت نیست، بلکه مجموعه‌ای از علم، فن و هنر است که در کنار هم معنا پیدا می‌کند. خبرنگار باید ضمن برخورداری از استعداد و خلاقیت فردی، با تلاش، آموزش و کسب تجربه بتواند هنر اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع را به بهترین شکل اجرا کند.

وی با بیان اینکه خبرنگاری از مشاغل دشوار و پرمسئولیت است، افزود: رسالت اصلی خبرنگار جستجوی حقیقت و انتشار آن برای جامعه است. خبرنگار متعهد باید با اخلاق‌مداری، خلاقیت، حرفه‌گرایی و ازخودگذشتگی، حقیقت را منعکس کند؛ چرا که خبرنگاران به تعبیر درست، نبض تپنده جامعه به شمار می‌روند.

فرمانده دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای در جهان امروز تصریح کرد: در هزاره سوم، سواد رسانه‌ای به عنوان چهارمین سواد ضروری در کنار دیگر مهارت‌های پایه مطرح است و خبرنگاران باید پیش از هر قشر دیگری به این دانش مجهز باشند. در عین حال، مخاطبان نیز لازم است از سواد رسانه‌ای برخوردار باشند تا بتوانند حقیقت را از تحریف و دروغ تشخیص دهند.

مطلبی با تأکید بر لزوم پایبندی اصحاب رسانه به ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای گفت: خبرنگاری حرفه‌ای مقدس است، زیرا رسالت آن بیان حقیقت و آگاهی‌بخشی به جامعه است. دین مبین اسلام نیز همواره بر رعایت اخلاق، صداقت و نشر حقایق تأکید داشته و خبرنگاران می‌توانند از این آموزه‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های آموزشی دانشگاه دریایی خاطرنشان کرد: نخستین دبیرستان فنی‌وحرفه‌ای وابسته به نیروی دریایی ارتش با همکاری وزارت آموزش و پرورش به‌زودی در نوشهر افتتاح خواهد شد. دانش‌آموزان این مرکز می‌توانند مسیر آموزشی خود را در حوزه‌های تخصصی دریایی، کشتیرانی، مرزبانی و سایر بخش‌های مرتبط تا مقاطع عالی ادامه دهند.

فرمانده دانشگاه دریایی نوشهر در پایان ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران در انعکاس تلاش‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی به‌موقع و درست رسانه‌ها موجب می‌شود مردم از مجاهدت‌های فرزندان خود در ارتش آگاه شوند و این برای ما ارزشمند و مایه دلگرمی است.