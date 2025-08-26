عملیات احداث پایگاه چندمنظوره امداد و نجات ساحلی گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح سه شنبه در این آئین اظهار کرد: با توجه به شرایط و موقعیت استراتژیکی این شهرستان، احداث پایگاه امداد و نجات دریایی یکی از نیازهای ضروری و مهم بود، که پس از پیگیری‌ها مستمر محقق و در هفته دولت کلنگ آن به زمین زده می‌شود.

دانیال اسفندیاری افزود: این پروژه در مکانی مناسب و با زیربنای ۲۰۰ مترمربع زیربنا و با ۴۳ میلیارد ریال اعتبار احداث می‌شود.

وی بیان کرد: در این پایگاه کلیه نیازهای امدادی از جمله آشیانه بالگرد پیش بینی خواهد شد.

فرماندار گناوه با گرامیداشت هفته دولت، گفت: در هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده، یک همت ریال اعتبار برای افتتاح و اجرای پروژه‌ها هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژه‌های هفته دولت، پروژه‌های دیگری نیز تعریف و در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم تا هفته دولت و دهه فجر سال آینده افتتاح و یا اجرایی شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز گفت: کلنگ‌زنی ساختمان پایگاه امداد و نجات ساحلی شهرستان گناوه پس از چهار سال تعطیلی و وقفه به زمین زده شد.

احسان ایزدپناه افزود: این پایگاه که با پیگیری‌های مستمر استاندار بوشهر و همراهی معاون عمرانی استاندار و فرماندار گناوه به سرانجام رسید، نقطه عطفی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران استان به شمار می‌رود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: ساختمان جدید این پایگاه به‌عنوان یکی از مراکز کم‌نظیر امداد و نجات ساحلی کشور طراحی شده و شامل بخش آموزشی تخصصی، پد بالگرد، مرکز پشتیبانی عملیات و محل استقرار آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی طراحی شده است.

وی یادآور شد: با راه‌اندازی این پایگاه، گناوه به کانون اصلی امداد و نجات ساحلی جنوب کشور تبدیل می‌شود و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حوادث دریایی و سوانح احتمالی پاسخ دهد.

موقعیت استراتژیک دریایی گناوه و جایگاه ویژه آن در مسیر کشتیرانی، صیادی و گردشگری، اهمیت احداث چنین پایگاهی را دوچندان کرده است.

این شهرستان سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و در سالیان گذشته وقوع حوادث متعدد دریایی، بارها ضرورت ایجاد پایگاهی مجهز و توانمند را گوشزد کرده بود

ایجاد این پایگاه از سال‌ها پیش به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم گناوه و مسافران این منطقه تبدیل شده بود؛ مطالبه‌ای که امروز با همت مسئولان و در آستانه هفته دولت به ثمر نشست و امیدی بزرگ برای ارتقای ایمنی، آرامش و توسعه گردشگری دریایی در این شهرستان به همراه آورد.