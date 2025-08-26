پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت اسکان موقت خانوادههای آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه اظهارداشت: در حال حاضر ۱۰۴۹ نفر از هموطنان آسیب دیده در هتلهای سطح شهر تهران اقامت دارند
محمدخانی با اشاره به زمانبر بودن مقاومسازی خانههای تخریبشده افزود: زندگی طولانیمدت در هتل در شأن آسیبدیدگان نیست؛ به همین دلیل شهرداری با پرداخت ودیعه مسکن، اجارهبها و یا اسکان برخی خانوادهها در واحدهای آماده اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۴۸ میلیارد تومان بابت ودیعه مسکن پرداخت شده است افزود: علاوه بر ودیعه مسکن، اجاره ماهانه نیز از نخستین ماه پس
از دریافت ودیعه به حساب خانوادهها واریز میشود.
تحویل بنکارت ۲۵۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ خانواده آسیب دیده
سخنگوی شهرداری تهران از اجرای طرح حمایتی برای تأمین بخشی از نیازهای زندگی خانوادهها خبر داد وبیان کرد: بیش از ۶۵ میلیارد تومان بنکارت ۲۵۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ خانواده تحویل داده شده است.
۱۰۹ خانواده هتل را ترک کردهاند
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران گفت: تا پایان مردادماه در مجموع ۳۵۸ خانواده شامل ۱۱۵۰ نفر در هتلها اسکان یافتند که تاکنون ۱۰۹ خانواده با تأمین ودیعه هتل را ترک کردهاند.
