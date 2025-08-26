منتخبان مساجد چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش کارگزاران مساجد استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور نماینده ولی فقیه، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) و مشارکت ائمه جماعات و ارکان و فعالان مساجد استان در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد و از فعالان مساجد استان تقدیر به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رئیسی، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری در این همایش با گرامیداشت روز جهانی مساجد و هفته بزرگداشت مسجد که از ۳۱ مردادماه تا هفتم شهریورماه گرامی داشته می‌شود، اظهار کرد: امروز از هر شهرستان یک ائمه جماعت، یک هیئت امنا، یک خادم مساجد، یک فرمانده پایگاه بسیج و یک فعال کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تجلیل و تکریم به عمل می‌آید.

دبیر قرارگاه راهبری مساجد چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تمام تلاشمان این است که این اماکن مقدس با هماهنگی همه ارکان ایفای نقش کنند، ادامه داد: قرارگاه مرکز استان و شهرستان‌ها با هماهنگی و همکاری ارکان مساجد و همه نهادهای مربوط نهایت تلاش را برای اعتلای جایگاه مسجد و اقامه شعائر دارد.

جامعه اسلامی نسبت به تربیت مبلغ به وظیفه خود عمل نکرده است

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی، مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی به دست رژیم منحوس صهیونیستی و نامگذاری روز جهانی مسجد، اظهار کرد: حوزه علمیه وظیفه دارد نیروی مبلغ مسجد را تأمین و امام مسجد را تربیت کند.

سعیدی با ذکر اینکه جامعه اسلامی نیز در کنار حوزه علمیه نسبت به تربیت مبلغ وظایفی دارد، ادامه داد: به تصریح آیه ۱۲۲ در سوره توبه که سوره‌ای ناظر به آیات جهاد پیامبر (ص) است، خدا فرمود که لازم نیست همه برای رزم و جهاد کوچ کنند بلکه جامعه اسلامی در قبال تربیت مبلغ دین نیز باید به وظیفه خود عمل کند.

این مدرس حوزه علمیه با طرح این پرسش که در یکی دو سال اخیر از جمع کثیر دانش‌آموزان و دانشجویان کدام را به حوزه علمیه هدایت کردیم، افزود: امروز قریب به ۸۰۰ روستا و قریب به یک هزار و ۱۰۰ مسجد استان از حوزه انتظار مبلغ و امام جماعت دارند که وظیفه حوزه تأمین این نیروهاست.

سعیدی با تصریح اینکه جامعه اسلامی نسبت به تربیت مبلغ به وظیفه خود عمل نکرده است، اظهار کرد: اگر ما در عرصه نظامی و دفاعی، علوم تحربی، تکنولوژی و … نیازمند نیرو هستیم، آیا در زمینه تبلیغ این نیاز وجود ندارد؟

وی با اشاره به اینکه نظام اسلامی به حول و قوه الهی مرحله سوم را برای رسیدن به جامعه اسلامی آغاز کرده است، تصریح کرد: مبادا دشمن سم‌پاشی کند و ما نیز پیاده‌نظام دشمن شویم.

سعیدی با بیان اینکه قدمت حوزه علمیه به قدمت اسلام است، گفت: امروز این نهاد در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی حرف برای گفتن دارد و هر نهادی باید وظیفه خود را در هدایت نوجوانان و جوانان به سوی این نهاد دینی انجام دهد.

یادآور می‌شود در این همایش از حدود ۶۰ نفر از کارگزاران منتخب مساجد شهرستان‌های دوازده‌گانه استان با حضور مسئولان استانی تقدیر به عمل آمد.