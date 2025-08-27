به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یوسفی ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اداره تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: انقلاب اسلامی در آغاز راه، از پشتوانهای سترگ و یکپارچه مردمی برخوردار بود، لیکن امروز دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای پیچیده رسانهای و جنگ نرم، عزم خویش را جزم کردهاند تا اعتقادات نسل نوخاسته را سست و پایههای دینداری را متزلزل سازند.
وی با تأکید بر اینکه آیندهی انقلاب اسلامی مرهون تربیت و پرورش نسل نوجوان است، تصریح کرد: تمامی دستگاههای فرهنگی کشور موظفاند در این عرصه سهم مؤثر و نقشآفرین ایفا کنند. بیگمان اگر امروز برای اقامه نماز و تحکیم بنیانهای اعتقادی جوانان تدبیر نیندیشیم، فردا نمیتوان از جامعهای اسلامی انتظار پایداری و استقامت داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز بانوان در معماری فرهنگی جامعه افزود: دشمنان کوشیدهاند از عنصر زن بهمثابه ابزاری برای تخریب بنیانهای ارزشی بهرهبرداری کنند؛ حال آنکه زنان این مرز و بوم میتوانند پیشران حرکتهای بزرگ اجتماعی و پرورشدهنده نسلی مؤمن، بصیر و انقلابی باشند. ازاینرو، مقوله بانوان باید در زمرهی اولویتهای اساسی برنامههای تبلیغی و فرهنگی قرار گیرد.
یوسفی افزود: با وجود تمامی کمبودها ، کوشش کردهایم تا جریان فعالیتهای فرهنگی استان از حرکت بازنماند؛ با این حال ضروری است کلیه بخشهای فرهنگی با پیوستهای روشن و هدفمند، بهویژه در عرصه نوجوانان و بانوان، به میدان بیایند و مسئولیت خویش را ایفا کنند.
وی ادامه داد : به فضل الهی، تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج) و در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بتوانیم در نیمه دوم سال جاری گامهایی استوارتر، برنامههایی مؤثرتر و حرکتهایی عمیقتر در مسیر صیانت از فرهنگ اسلامی و تقویت بنیه اعتقادی جامعه برداریم.
