به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، این دانشگاه به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های جامع و اثرگذار کشور، در سال‌های اخیر با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی و توسعه خدمات پشتیبانی، گام‌های مهم و هماهنگی در مسیر تعالی علمی و اداری برداشته است.

در همین چارچوب، مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه در سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های منابع انسانی، رفاه، آموزش ضمن خدمت و پشتیبانی، دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است.

جعفری، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه شهید بهشتی، با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام هسته‌ای دانشگاه گفت: شهدای والامقام هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، پرچمداران علم و ایثار بودند که با خون خویش، دفتر زرین افتخار و عزت ایران اسلامی را نگاشتند. آنان در مسیر پاسداری از استقلال علمی و پیشرفت این مرز و بوم، جان عزیز خود را در طبق اخلاص نهاده و سرمشق جاودانه‌ای برای دانشگاهیان و دانش‌پژوهان شدند. یاد و نام آن ستارگان فروزان، همواره الهام‌بخش حرکت علمی و معنوی جامعه دانشگاهی است و راه آنان چراغی است برای صیانت از حقیقت و تعالی میهن. خون مطهرشان شجره طیبه‌ای را آبیاری کرد که ریشه در ایمان و دانش دارد و ثمره‌اش عزت، سربلندی و خودباوری ملی است.

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی افزود: امروز دانشگاه شهید بهشتی با اتکا به سرمایه‌های انسانی توانمند خود، در مسیر توسعه و تعالی گام برمی‌دارد؛ مسیری که بی تردید، یاد و نام شهید گرانقدر احمدرضا ذوالفقاری، به عنوان عضوی متعهد و خستگی‌ناپذیر این دانشگاه، در هر قدم آن جاری و ساری است. منش مدیریتی ایشان، که بر صداقت، سلامت اداری، دقت در تصمیم‌گیری و احترام به همکاران استوار بود، همواره سرلوحه ما در ادامه مسیر خدمت و تلاش برای اعتلای جایگاه این دانشگاه بزرگ است. قطعاً به خود می بالیم که در دانشگاهی مشغول پیشبرد فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری و اجرایی هستیم که بر تارک آن، نقش و نام نامداران بزرگی همچون شهید احمدرضا ذوالفقاری می درخشد.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی افزود: با عنایت به الطاف الهی و در پرتو رهنمودهای ریاست محترم دانشگاه، مفتخرم که بخشی از گزارش عملکرد یک‌ساله مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه را ارائه نمایم. این گزارش بیانگر بخشی از اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در حوزه‌های منابع انسانی، امور رفاهی، پشتیبانی و توسعه زیرساخت‌هاست که با همراهی صمیمانه همکاران ارجمند و حمایت مسئولان محترم دانشگاه صورت پذیرفته است. در این دوره، تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بهبود مستمر فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات پشتیبانی و ساماندهی سرمایه انسانی دانشگاه در چارچوب سیاست‌های کلان دانشگاه گام برداشته شود.

منابع انسانی و ارتقای شغلی

جعفری در توضیح اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مصوب مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳؛ در راستای اجرای ماده ۲۴ این آیین نامه، پرونده اداری کلیه همکاران رسمی، پیمانی، قراردادی مورد بررسی قرار گرفت و ارتقای رتبه ۵۲۴ نفر مورد بازنگری قرار گرفت. و پس از طی مراحل قانونی، احکام همکارانی که تاکنون فرم ارتقای رتبه خویش را تکمیل و ارسال نموده اند، اصلاح و صادر گردیده و برای مابقی همکاران پس از تکمیل فرم از سوی ایشان و ارسال به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت. همچنین در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۵۱ در خصوص "برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر"، پس از بررسی های لازم، برای تعداد۲۰ نفر از همکاران مشمول، حکم برخورداری از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر صادر شده است.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای اثربخشی عملکرد کارکنان و پشتیبانی از کار راهه شغلی این عزیزان، بر اساس دستورالعمل تدوین شده، افزایش میزان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به میزان ۱۰۰ درصد، را برای اعضای (رسمی، پیمانی و قراردادی) را اقدام نموده و درآبان‌ماه سال ۱۴۰۳، احکام کارگزینی مشمولان با تاریخ اجرای فروردین ماه ۱۴۰۳ جاری شد.

کارسنجی و ارزیابی عملکرد

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه با اشاره به موضوع کارسنجی کارکنان گفت: در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ دستورالعمل کارسنجی از سوی این مدیریت تدوین و فرم‌های خودارزیابی به صورت آزمایشی در برخی مدیریت‌های ذیل معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع اجرا شد. داده‌های به‌دست‌آمده در حال تحلیل است و پس از تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، این طرح در کل دانشگاه اجرایی خواهد شد.

بیمه و خدمات درمانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، همچنین به موضوع بیمه تکمیلی درمان اشاره کرد و افزود: در راستای نظارت و ارتقای خدمات بیمه تکمیلی (درمان) در موعد مقرر این مدیریت، پیش نویس تعهدات قرارداد آتی را برای بیش از ۱۴ شرکت منتخب بیمه گذار ارسال نمود و پس از دریافت نظرات شرکت های منتخب و نرخ های اعلامی و همچنین نتایج جلسات کارشناسی، با در نظر گرفتن بالاترین تعهدات اعلام شده، این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در قرارداد آتی علاوه بر شاغلین، اعضای بازنشسته و پرسنل شرکت‌های اداری، خدماتی و فضای سبز هم با در نظر گرفتن سوبسید ۵۰ درصد حق سرانه، از این خدمات بهره‌مند خواهند شد. ضمناً نتایج این اقدامات از سوی این مدیریت، در چند روز آتی به صورت رسمی به اطلاع عموم همکاران گرامی خواهد رسید.

آموزش‌های ضمن خدمت

جعفری با اشاره به اهمیت ارتقای دانش و مهارت کارکنان در راستای ارتقای بهره‌وری آنان گفت: مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی با برنامه‌ریزی منظم، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت را متناسب با شرح وظایف کارکنان و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد سالانه، طراحی و اجرا کرد. در طول یک سال گذشته، به طور میانگین ماهانه سه دوره آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان غیرهیئت علمی برگزار شد که در مجموع به ۲۷ دوره آموزشی رسید.

رفاهی و فرهنگی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه درباره تقویت خدمات رفاهی و فرهنگی اظهار داشت: برای نخستین بار در دانشگاه و با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت پشتیبانی،مالی و مدیریت منابع، چهار مرحله اعزام زائران عتبات عالیات برگزار شد. در این برنامه، ۱۵۹ نفر از همکاران به عنوان زائر اول به همراه ۱۲۷ نفر از اعضای خانواده خود جمعاً ۲۸۸ نفر، از این اقدام بهره مند گردیدند.»

وی افزود: در راستای ارائه خدمات رفاهی مرتبط با "اسکان و بهره‌مندی از خدمات زیارتی و تفرجگاهی" در بازه زمانی یک سال گذشته، تعداد ۵۵۱ نفر از همکاران دانشگاهی به همراه خانواده محترم جمعاً تعداد ۲۱۶۷ نفر، از خدمات اقامتگاه‌ها شامل: مجموعه اقامتی دانشگاه شریف، (پره سر گیلان)؛ مرکز اقامتگاهی در شهر بابلسر؛ مهمانسرای باقرالعلوم دانشگاه علوم پزشکی یزد، مهمانسرای دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین مرکز فرهنگی زیارتی دانشگاه در مشهد مقدس بهره‌مند شده‌اند.

جعفری در ادامه گفت: پس از تأکید رئیس محترم دانشگاه در راستای متناسب‌سازی ارائه خدمات از سوی مجموعه مهدکودک دانشگاه، این مهم در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی های لازم و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان محترم اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی مشمول، با مجموعه مهدکودک راهیان گل نرگس قرارداد منعقد شد. بر اساس این قرارداد و و در راستای رفاه حال همکاران گرامی و حمایت از قانون جوانی جمعیت، از شهریه ۵۰ میلیون ریالی، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به صورت یارانه از سوی دانشگاه ماهانه به اعضای مشمول پرداخت می‌گردد.

تسهیلات مالی و حمایتی

جعفری با اشاره به تسهیلات مالی اعطایی به کارکنان و اعضای هیئت علمی بیان کرد: در راستای پیشبرد مفاد تفاهم نامه ارائه تسهیلات از سوی بانک تجارت شعبه دانشگاه و همچنین ارائه تسهیلات از سوی صندوق قرض الحسنه وام ضروری ذیل این مدیریت، از شهریورماه ۱۴۰۳ تاکنون، ۵۹ فقره تسهیلات مرابحه به اعضای هیئت علمی و ۱۴۱ فقره به کارکنان غیرهیئت علمی شامل الف) تسهیلات مرابحه۵۰ میلیون تومانی با سود ۶ درصد و اقساط ۲۴ ماهه؛ (برای کارکنان گرامی و اعضای محترم هیئت علمی) و ب) تسهیلات مرابحه۲۰۰ میلیون تومان با سود ۲۳ درصد و اقساط ۳۶ ماهه (مختص اعضای محترم هیئت علمی) پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی از منابع صندق قرض الحسنه در اختیار در بازه یک سال گذشته (از شهریورماه ۱۴۰۳ الی شهریور ماه ۱۴۰۴)، ۱۰۰ فقره وام ۳۰ میلیون تومانی برای اعضای هیئت علمی و ۲۰۵ فقره وام ۱۵ میلیون تومانی با همان نرخ سود ۲ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی پرداخت شد. علاوه بر این، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴، ۱۳ معرفی‌نامه وام مسکن ۲۰ میلیارد ریالی ویژه اعضای هیئت علمی، تخصیص داده شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صادر شده است و اعلام نمود مسائل پیرامونی آن برای اعضای مشمول مرتفع گردیده است.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ارتقای کارکنان اشاره کرد و افرود: در یک سال گذشته بیش از ۱۰ جلسه هیئت اجرایی کارکنان برگزار شد که نتیجه آن تصویب ۱۱۷ مصوبه بود. همچنین در همین مدت، ارتقای رتبه بیش از ۲۳۴ نفر از کارکنان خدوم دانشگاه با همراهی اعضای محترم هیئت اجرایی محقق شد.

کارمند نمونه و شایسته تقدیر

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی با تشریح فرآیند انتخاب کارمند نمونه و شایسته تقدیر خاطرنشان شد: طبق سنوات گذشته در موعد مقرر با رعایت مفاد دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه و شایسته تقدیر، نتایج فرم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان در بازه زمانی ۱۴۰۳ که شامل ( ۷۰ امتیاز کسب شده از سوی رئیس بخش، همچنین ۳۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، بر اساس شاخص‌های تعیین شده از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی و همچنین تحلیل نتایج تابلوهای مرتبط با ارزیابی QR کدها) تحلیل شد. سپس اسامی کارکنان منتخب بخش‌های صف و ستاد که حائز شرایط بودند به همراه فرم ارزیابی نهایی، از سوی این مدیریت، به روسای بخش‌های مشمول ارسال گردید. از این رو پس از دریافت پاسخ نهایی، نهایتأ نفرات منتخب تعیین و اسامی همکاران منتخب به تأیید کمیته انتخاب کارمند نمونه و شایسته تقدیر رسید. لذا مقرر است طبق برنامه ریزی به عمل آمده، در مراسم گرامی داشت روز کارمند از این عزیزان با حضور مسئولین محترم دانشگاه، تقدیر به عمل آید. ضمنا در این مراسم بطور همزمان از بازنشستگان محترم بخش کارمندی یکسال اخیر، نیز تقدیر و تجلیل بعمل خواهد آمد.

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه در پایان با تبریک روز کارمند به تمام کارکنان دانشگاه افزود: وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌ها و همدلی صادقانه همکاران عزیزم در مجموعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی قدردانی نمایم. بی‌تردید آنچه حاصل شد، نتیجه کوشش و همراهی ارزشمند شما بوده است. امید است با استعانت از الطاف الهی و استمرار همت و تلاش‌های ارزشمند شما بزرگواران، شاهد تعالی و ارتقای روزافزون کیفیت خدمات این مدیریت، متناسب با شأن و جایگاه رفیع دانشگاه، باشیم.