آغاز اجراهای نمایش «مرگامرگ» در تماشاخانه لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، از ۳ شهریور ۱۴۰۴، نمایش «مرگامرگ» به کارگردانی مشترک مریم یاسین‌زاده و بهرام عباسی‌فرد و تهیه کنندگی احسان حاجی‌پور و علی پرتوی‌نژاد اجراهای خود را در سالن شماره ۴ لبخند آغاز کرد.

در شب اول اجرای این نمایش هنرمندانی چون فرزین محدث، یلدا عباسی، آرام محضری، رحیم رشیدی‌تبار، تینا بخشی و دیگر هنرمندان عرصه‌ سینما و هنرهای نمایشی حضور داشتند.

«مرگامرگ» نوشته مریم یاسین‌زاده و طراحی بهرام عباسی‌فرد است که به عنوان یک اثر لابراتواری (کارگاهی) با بیش از ۴ سال تمرین و با نگاهی به آئین‌ها، اسطوره‌ها و افسانه‌های ایرانی و بین‌النهرین آماده اجرا شده است.

این نمایش که نخستین بار در دی ۱۴۰۲، در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده بود.

بازیگران این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) امیرحسین امانی، آوا بهرامی، رضا جلایری، رضا حاجی حسینی، سودا رضایی، سهیل سلمانی، پریسان سلیمی، درسا علمی نژاد، غزل کوچک‌بیگ، مهدیه محمدی، سعید نقی لو، فاطمه نصرتی و فریده یزدانی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش چنین آمده است «اولین ماموریت عزرائیل روی زمین ...»

نمایش «مرگامرگ» تا ۱۵ شهریور هرشب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۴ مجموعه تئاتر لبخند میزبان مخاطبان است.