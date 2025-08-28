قصه مهاجرت ۲ زن ایرانی به فرانسه؛ «ایفل» را در تماشاخانه لبخند ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ایفل» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی رها حاجی‌زینل از روز چهارشنبه ۵ شهریور در سالن شماره ۲ تماشاخانه لبخند روی صحنه رفت.

در این نمایش به تهیه‌کنندگی عسل حسین‌زاده، آوا گنجی و رها حاجی‌زینل به ایفای نقش می‌پردازند.

تیزر نمایش «ایفل» نیز با طراحی و ساخت حنیف پرنده منتشر شد.

این نمایش بر اساس داستانی واقعی به نگارش در آمده و روایتی درباره مهاجرت ۲ زن ایرانی به کشور فرانسه است؛ مهاجرتی که برای یکی از آنها موفقیت‌آمیز بوده و دیگری در تهران می‌ماند. این نمایش داستان چالش‌ها و ایستادگی زنان ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

«ایفل» تازه‌ترین فعالیت گروه تئاتر «سه‌گانه» است. این گروه پیش از این آثاری همچون «هودولومور»، «آشویتس زنان»، «کرونوس»، «برلین ۱۰:۱۰»، «کباب»، «فرمالیته»، «مرگ یزدگرد»، «مسافران»، «قرار ملاقات»، «مجنونین همیشگی» و «آخرین نبرد» را روی صحنه برده است.

دیگر عوامل نمایش «ایفل» عبارتند از طراح صحنه: امیر پناهی، طراح نور: مجید یزدانی، طراح لباس و گریم: رهام بیگلو، طراح پوستر و عکس: رضا جاویدی، طراح لوگو: سحر نبی زاده، مدیر صحنه: رضا سکوتی، مجری گریم: سارا کشاورز، گروه کارگردانی: میلاد الهی، محمد گودرزیانی، محمد حسین آباده، دستیاران صحنه: شادی ثیابی، مصطفی ترکمان، حامد سعیدی، تبلیغات و روابط عمومی: علی صفری.

«ایفل» ساعت ۱۹:۲۵ در تماشاخانه لبخند اجرا می‌شود.