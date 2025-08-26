به گزارش خبرنگار مهر، آروین شاهحسینی کارگردان و بازیگر تئاتر، با نمایش تازهاش «کلوزآپ» سراغ تجربهای دشوار رفته است؛ نمایشی تکپرسوناژ با مدت زمان ۱۵۵ دقیقه، بدون دکور، موسیقی یا نورپردازی ویژه. شاه حسینی معتقد است، این اثر تنها بر توان بازیگر و مسیر شخصیتی که روی صحنه قرار دارد، استوار است.
وی در این باره بیان کرد: من این کار را برای رقابت با خودم انجام دادم، برای پایین آوردن درصد خطا و شفافتر کردن عیاری از خود که همواره با چشم پوشی از اتفاقات روزمره در تاریکی به آن پرداخته ام و حرفهای که عاشقش هستم.
شاهحسینی با اشاره به تأثیر عمیق فیلم «کلوزآپ» ساخته عباس کیارستمی بر ذهن و نگاهش، افزود: برای من آن فیلم یکی از بهترین آثار تاریخ سینماست که روایتی است از انسانی که برای عشق به سینما حاضر شد به دروغ پناه ببرد. نمایش «کلوز آپ» هم در ستایش همان عشق است، هرچند داستان و شخصیتهایش هیچ ارتباط مستقیمی با زندگی حسین سبزیان ندارد.
وی با تأکید بر اینکه نمایش جدیدش از هرگونه ابزار جانبی برای جلب توجه مخاطب خالی است، توضیح داد: نه موسیقی، نه دکور و هیچ چیز جز خود بازیگر روی صحنه نیست. به باور من کار باید خودش را نجات بدهد. همانطور که کیارستمی هم میگفت، نمیخواهم با موسیقی تماشاگر را گروگان بگیرم تا روی صندلی بماند.
این کارگردان جوان که پیشتر در آثار تک پرسوناژ به عنوان بازیگر جوایزی را دریافت کرده است، «کلوزآپ» را طولانیترین تجربه خود دانست و گفت: قبلاً کارهایی ۴۰ تا ۹۵ دقیقهای اجرا کردهام، اما این نمایش دو ساعت و نیم است. شاید برای اولین بار در جهان، نمایش تکپرسوناژی با این زمان طولانی و بدون هیچ ابزار نمایشی روی صحنه میرود. برای من این بیشتر از هر چیز، تجربهای شخصی و رقابتی درونی است.
وی درباره مضمون اصلی نمایش توضیح داد: کاراکتر روی صحنه انسانی است که ضعفهای زیادی دارد و شاید در نگاه اول اصلاً مناسب بازیگری به نظر نرسد. اما مصرانه ادامه میدهد، چون عشق به سینما او را جلو میبرد. در نهایت وقتی بین عدالت و بیعدالتی قرار میگیرد، شرافت را انتخاب میکند، حتی اگر نتیجه آن انزوا و پایمال شدن حقش باشد.
شاهحسینی با اشاره به اینکه این روایت محدود به ایران یا یک موقعیت خاص نیست، عنوان کرد: سؤال من این است که در هر جای دنیا، آیا کسی که پای عدالت بایستد و حاضر نشود دیگری را برای رسیدن به یک نقش زیر پا بگذارد، مورد احترام قرار میگیرد یا منزوی میشود؟ این پرسشی جهانی است که این نمایش مطرح میکند.
وی در پایان یادآور شد: رسانهای نیستم و پشت شخصیت حسین روی صحنه پنهان نمیشوم. داستان او داستان من نیست اما درد و پرسشی که نمایش مطرح میکند، درد بسیاری از آدمهاست؛ آدمهایی که میان شرافت و منفعت گرفتار میشوند.
«کلوز آپ» با نویسندگی، کارگردانی و بازی آروین شاهحسینی، یک تجربه ۱۵۵ دقیقهای است که به صورت تک بازیگر اجرا میشود، بدون هیچ دکور، موسیقی و عنصر اضافه دیگری و در میانه نمایش یک آنتراک ۱۵ دقیقهای در نظر گرفته شده است.
این اثر فقط یک بار، ساعت ۱۹ شنبه ۸ شهریور در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا خواهد شد.
