پویا سعیدی نویسنده نمایش «کاتانا» که این شبها در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان نمایش، گفت: داستان نمایش «کاتانا» درباره شخصیتی به نام «بهرام» است که تصمیم میگیرد به دلایل شخصی خودکشی کند اما توانایی انجام این کار را ندارد. او از طریق دارکوب قاتلی را استخدام میکند که او را به قتل برساند، اما پیش از رسیدن قاتل اتفاقی در زندگی او رخ میدهد که از خودکشی منصرف میشود اما کنون امکان لغو حضور قاتل وجود ندارد.
وی درباره فرایند شکلگیری متن توضیح داد: این متن از یک نمایش قدیمیتر شکل گرفت که در سال ۹۶ اجرا شده بود. کارگردان نمایش فرشید روشنی، وقتی به دنبال انتخاب متن بود این اثر را پیشنهاد کرد و هر ۲ به این نتیجه رسیدیم که متن نیاز به بازنگری دارد. فاصله زمانی چندساله باعث شد امکان بازبینی جدیتری فراهم شود و با گذر زمان فرصت بکری برای بازنگری این متن، ممکن بود. این نمایشنامه در اصل از علاقهمندیهای من به سینما بیرون آمده و متاثر از آثاری است که نوعی کمدی خاص را دنبال میکنند؛ کمدیای که طیفی از فیلمسازان مهم تا کماهمیت را در بر میگیرد. هرکسی که امروز «کاتانا» را ببیند بهویژه متوجه ارجاعات آن به کوئنتین تارانتینو میشود. برای من همنشینی خنده و خشونت نکتهای کلیدی بود؛ ایدهای که از همان سال ۹۶ در متن حضور داشت و حالا در بازنویسی هم باقی مانده است. بازنگری این متن برای من جنبه خودشناسی هم داشت، چرا که با بازنویسی آثار قدیمی، کاستیها و خامیهای آن دوران بهتر آشکار میشود.
این نویسنده و کارگردان با تاکید بر اینکه در وهله نخست خود را «نویسنده» میداند، افزود: هرچیزی در ابتدا به شکل متن در ذهنم شکل میگیرد و بعد به سمت وضعیت اجرایی میرود. نوشتن از این جهت برایم اهمیت دارد که نیاز به امکانات سختافزاری و قانع کردن سرمایهگذار یا گروه ندارد و دست من برای نوشتن ایدههای بیشتر باز است. اما در کارگردانی محدودیتها بیشتر است. البته بسیاری اوقات پیش میآید که کارگردانها درونمایه متن را درک نمیکنند، ولی هنوز آنقدر ناامید نشدهام که تصمیم بگیرم فقط خودم آثارم را اجرا کنم.
کارگردان نمایش «لانچر ۵» در ادامه در مورد اولویت در کارگردانی و یا نوشتن در فعالیت هنری خود، توضیح داد: کارگردانی و ساختن برای من دغدغه جدیتری است و به همین دلیل دیرتر سراغ آن میروم. امکانات سختافزاری بسیار مهم است، زیرا مسائلی مانند مسائل اقتصادی، گروه و ... وجود دارد که بسیار مهم است، اما در نوشتن، امکان داشتن کارنامه وسیعتر وجود دارد و باتوجه به اینکه نوشتن برای من فعلی روزمره است و دسترسی و امکان آن آسانتر است به همین دلایل برایم امری حیاتیتر محسوب میشود.
سعیدی در پایان از برنامههای کاری آینده خود خبر داد و مطرح کرد: امسال یک نمایش تک نفره را بهعنوان نویسنده و کارگردان روی صحنه میبرم و یک نمایشنامه هم برای گروهی نوشتهام. هر ۲ اثر در اواسط پاییز اجرا میشوند.
نمایش «کاتانا» به نویسندگی پویا سعیدی و کارگردانی فرشید روشنی از ۲۶ مرداد روی صحنه مجموعه تئاتر لبخند رفته است.
راد پورجبار، مهناز افتادهنیا، مهسا باقری، امیراردلان آقاشاهی و یسنا میرطهماسب در این نمایش به ایفای نقش میپردازند. همچنین امیرحسین رستمی (صدای راوی) و حمیدرضا آذرنگ و رویا میرعلمی (بخش ویدئویی) در «کاتانا» حضور دارند.
