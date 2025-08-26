حمله گسترده نظامیان اسرائیلی به رام الله+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز سه شنبه با یورش گسترده به مرکز شهر رامالله، دستکم ۱۸ نفر را زخمی کردند و شماری از شهروندان را بازداشت کردند.
گزارشها حاکی است که در جریان این یورش نظامیان اشغالگر با شهروندان در بخشهای مرکزی شهر درگیر شدند.
صهیونیستها به داخل یک آرایشگاه بمب صوتی و گاز اشکآور پرتاب کردند.
همچنین ساختمان شرکت صرافی العجولی مورد هجوم قرار گرفت و چند تن از کارکنان بازداشت شدند.
گروهی از جوانان فلسطینی موفق شدند یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کنند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که تا این لحظه ۱۸ نفر مجروح شدند که در میان آنها ۷ نفر با اصابت گلوله جنگی و دیگران بر اثر گلوله پلاستیکی، گاز اشکآور و ترکشها آسیب دیدهاند.
نظامیان صهیونیست به سمت خبرنگاران در رام الله نیز تیراندازی کردند. یک فرد سالخورده از سوی نظامیان اشغالگر بازداشت شد.
منابع خبری از استقرار تک تیراندازان صهیونیست بر بالای بیمارستان الرعایه در شهر رام الله خبر دادند.
درگیریهای شدیدی میان جوانان و نظامیان صهیونیست درگرفت. در شهر الخلیل اشغالگران با بمب صوتی به میدان تره بار حمله کردند.
