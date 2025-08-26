توجه ویژه به توسعه چغادک و رفع مشکلات زیرساختی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در جمع مردم بخش چغادک به مناسبت هفته دولت با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه اظهار داشت: چغادک و روستاهای اطراف آن از دیرباز به عنوان نماد ولایتمداری و مقاومت در برابر استعمار و استکبار شناخته میشوند و امروز مردم این دیار شایسته بهترین خدمات هستند.
فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم ارتقای سطح زندگی و بهبود زیرساختها در این بخش افزود: در اعتبارات سال ۱۴۰۴، شهر چغادک بهطور ویژه دیده شده و اعتبارات قابل توجهی در حوزههای مدیریت شهری، آموزش، آب و برق تخصیص یافته است.
فرماندار بوشهر یکی از مشکلات دیرینه منطقه را موضوع فاضلاب شهر عالیشهر و چهارک عنوان کرد و گفت: حل این مسئله نیازمند اعتبارات ملی است و مجموعه آبفا، استانداری و فرمانداری بوشهر برای رفع این مشکل تلاش میکنند.
وی همچنین به موضوع اسناد اراضی زراعی و مسکونی مردم اشاره و تصریح کرد: این مشکل با همکاری اداره ثبت اسناد و بخشداری در حال پیگیری است و انشاءالله به زودی مرتفع خواهد شد.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان باید گوش شنوای مطالبات مردم باشند و دولت با همراهی مردم میتواند زمینه توسعه بخش چغادک را فراهم کند.
