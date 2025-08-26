به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی در بخش چغادک با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم پروژه‌های قیرپاشی و آسفالت معابر و افتتاح یک واحد مسکن روستایی در روستای حسینکی و همچنین افتتاح ساختمان اورژانس جاده‌ای شهر چغادک به بهره‌برداری رسید.

علاوه بر این، عملیات اجرایی پروژه روشنایی محور سرمل به حسینکی نیز آغاز شد.

فرماندار بوشهر صبح سه‌شنبه در این آئین ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بخش چغادک و اهمیت ارتقا کیفیت زندگی مردم منطقه تأکید کرد.

محمد مظفری بیان داشت که اجرای این پروژه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان در پیگیری عدالت توسعه و آبادانی همه نقاط استان است.

سید محسن هاشمی بخشدار چغادک نیز با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و همکاری مردم منطقه، خواستار ادامه روند توسعه و تقویت زیرساخت‌های عمرانی در سطح بخش شد و اظهار امیدواری کرد این اقدامات موجب رشد پایدار و رفاه بیشتر مردم گردد.