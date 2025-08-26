  1. استانها
  2. بوشهر
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

افتتاح و کلنگ‌زنی ۴ پروژه عمرانی در چغادک

افتتاح و کلنگ‌زنی ۴ پروژه عمرانی در چغادک

بوشهر- مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی چهار پروژه عمرانی در بخش چغادک به مناسبت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی در بخش چغادک با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم پروژه‌های قیرپاشی و آسفالت معابر و افتتاح یک واحد مسکن روستایی در روستای حسینکی و همچنین افتتاح ساختمان اورژانس جاده‌ای شهر چغادک به بهره‌برداری رسید.

علاوه بر این، عملیات اجرایی پروژه روشنایی محور سرمل به حسینکی نیز آغاز شد.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۴ پروژه عمرانی در چغادک

فرماندار بوشهر صبح سه‌شنبه در این آئین ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بخش چغادک و اهمیت ارتقا کیفیت زندگی مردم منطقه تأکید کرد.

محمد مظفری بیان داشت که اجرای این پروژه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان در پیگیری عدالت توسعه و آبادانی همه نقاط استان است.

سید محسن هاشمی بخشدار چغادک نیز با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و همکاری مردم منطقه، خواستار ادامه روند توسعه و تقویت زیرساخت‌های عمرانی در سطح بخش شد و اظهار امیدواری کرد این اقدامات موجب رشد پایدار و رفاه بیشتر مردم گردد.

کد خبر 6571078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها