به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر جمعه از روند رسیدگی به وضعیت مرکز بهداشت شهر چغادک و مرکز درمانی روستای شیف بازدید و بر ضرورت ارتقای خدمات و رفع نیازهای مردم تأکید کرد.
وی با بررسی میدانی وضعیت این مراکز، بر تسریع در تکمیل تجهیزات و افزایش خدمات بهداشتی تأکید کرد و گفت: سلامت مردم باید در اولویت تصمیمگیریها باشد و رفع کمبودها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
فرماندار بوشهر ضمن قدردانی از اهتمام ویژه ریاست دانشگاه علوم پزشکی به مطالبات مردم، افزود: تأمین تجهیزات ضروری، تعمیر ساختمانهای مراکز جامع سلامت، استقرار اورژانس جادهای و بهبود شبکه برق و ارتباطات از جمله اقداماتی است که برای ارتقای سطح خدمات انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: تأمین اعتبارات لازم برای بخشی از این پروژهها از طریق منابع شهرستان و استان فراهم شده است. دولت چهاردهم با رویکرد عدالتمحور خود توجه ویژهای به بهبود وضعیت بهداشت و درمان در مناطق مختلف دارد.
مظفری خاطرنشان کرد: افزایش سطح امکانات درمانی نقش مهمی در پاسخگویی به مطالبات مردم ایفا خواهد کرد و با تداوم پیگیریها، گامهای مؤثری در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت برداشته میشود.
