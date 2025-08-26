ظرفیت تولید ماهی در همدان به بیش از ۶ هزار تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز هفته دولت، نخستین مزرعه پرورش ماهی خاویاری استان همدان با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تُن گوشت و ۲۰۰ کیلوگرم خاویار، در روستای «زیرآبیه» شهرستان ملایر به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد تومانی شامل ۵.۵ میلیارد تومان تسهیلات جهاد کشاورزی و ۴.۵ میلیارد تومان آورده شخصی، از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با رهاسازی ۱,۵۰۰ قطعه ماهی خاویاری، اشتغال مستقیم برای ۵ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر ایجاد کرده است.
مدیر شیلات استان همدان در حاشیه افتتاح این پروژه با اشاره به اینکه پرورش ماهی نسبت به دام سنگین مصرف آب کمتری دارد، این صنعت را یکی از پربازدهترین روشهای تولید پروتئین دانست و از برنامهریزی برای توسعه تولید و جذب جوانان خبر داد.
محمد کرممرادی افزود: ظرفیت تولید ماهی در ملایر به ۸۰۰ تُن و تولید استان به ۶,۳۰۰ تُن در سال رسیده است.
وی عنوان کرد: همزمان با هفته دولت، دو پروژه دیگر پرورش ماهی در شهرستانهای ملایر و کبودرآهنگ نیز افتتاح میشود که مجموعاً سه واحد شیلاتی با اعتبار ۱۶۹ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر نیز اعلام کرد که در این هفته ۲۵ طرح کشاورزی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان آماده بهرهبرداری است که برای ۶۱ نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.
گفتنی است؛ ۲۹۳ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز در هفته دولت در شهرستان ملایر کلنگزنی و افتتاح خواهد شد.
