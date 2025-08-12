به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زنگنه عصر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته خبرنگار و قدردانی از نقش مهم رسانهها در پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان اظهار کرد: تلاش خبرنگاران در اطلاعرسانی پروژهها موجب رشد عملکردها و فراهمشدن بستر اجرای برنامههای عمرانی و اقتصادی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر درباره پروژههای قابل افتتاح هفته دولت افزود: ۱۸ پروژه مرتبط با بهرهوری و حفظ منابع آب با اعتبار ۸۱ میلیارد ریال اجرا شده و دو گلخانه کوچکمقیاس ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمربعی با اعتبار ۶ میلیارد ریال برای نخستینبار در راستای مولدسازی روستاها به بهرهبرداری میرسند.
وی از افتتاح یک واحد گلخانه ۳ هزار مترمربعی با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال و یک واحد برهپرواری ۵۰۰ رأسی به ارزش ۱۶.۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: سه واحد شیلات شامل دو واحد سردابی و یک واحد پرورش ماهی خاویاری نیز با مجموع اعتبار ۱۶۹ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
افتتاح نخستین واحد پرورش ماهی خاویاری در ملایر
زنگنه گفت: برای اولینبار، واحد پرورش ماهی خاویاری با ظرفیت ۲۵ تن و اعتبار ۲۲.۵ میلیارد تومان در روستای زیرآبیه افتتاح میشود که ۵.۵ میلیارد تومان از این رقم تسهیلات جهاد کشاورزی و مابقی آورده متقاضی است.
طرحهای توسعه باغی و مبارزه با آفات
مدیر جهاد کشاورزی ملایر به اجرای طرح سرشاخهکاری گردو در ۳۸۰۰ هکتار باغ و توزیع ۱۵ هزار و ۴۰۰ پیوندک اشاره کرد و افزود: این طرح با فعالیت ۷ اکیپ اجرا شد تا میزان تولید و مقاومت در برابر آفات افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حوزه انگور، ۴۵ رقم داخلی و خارجی مقاوم و با ماندگاری بالا در چندین باغ کشت شده که با کمک مرکز تحقیقات انگور ملایر توسعه یافته است. در حال حاضر ۷۰ درصد انگور ملایر به کشمش، ۱۰ درصد تازهخوری و مابقی به شیره، آبغوره و سایر محصولات فرآوری میشود.
زنگنه از اجرای مبارزه با آفات و علفهای هرز در ۲۸ هزار و ۴۹۲ هکتار مزارع گندم و ۷ هزار و ۲۹۰ هکتار مزارع جو خبر داد و گفت: طرح فراز نیز در ۲۲۰ هکتار باغات انگور اجرا شده و ۱۲۰ هکتار در انتظار تأمین تسهیلات است.
تولیدات دامی و آبزیپروری
مدیر جهاد کشاورزی ملایر افزود: ۵۶ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۱.۱ میلیون قطعه، ۸ واحد مرغ تخمگذار با تولید ۶ هزار تن در سال، ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و ۲۴ هزار رأس دام سنگین در شهرستان فعال است.
وی گفت: «دو واحد پرورش شترمرغ ۵۰۰ رأسی، دو واحد بوقلمون ۵ هزار قطعهای و یک واحد بلدرچین ۴۰ هزار قطعهای سالانه بیش از ۴۵۰ تن گوشت بوقلمون و ۲۰۰ هزار جوجه بلدرچین تولید میکنند.»
زنگنه اظهار کرد: تولید ماهی سردآبی و گرمآبی در شهرستان از ۵۰۰ به هزار تن رسیده و ۵۶ واحد فعال در این حوزه با مشکل برق مواجه هستند.
توزیع کالاهای تنظیم بازار و جشنوارهها
وی از توزیع بیش از ۳۸۴ تن برنج، مرغ، گوشت قرمز و شکر در قالب طرحهای تنظیم بازار طی سال جاری خبر داد و افزود: در ایام محرم و اربعین، بخشی از این کالاها به هیئتهای مذهبی و موکبها اختصاص یافت. همچنین خیرین بخش کشاورزی محصولات متنوعی را برای زائران اربعین اهدا کردند.
زنگنه با اشاره به برگزاری جشنوارههای گردو، انگور، شیرهپزی و شوریجات در شهریور و مهرماه گفت: چهار مرحله اجرای احکام قلعوقمع تغییر کاربری اراضی نیز انجام شده که ۱۹ حکم اجرا گردیده است.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر در پایان از لایروبی ۴ کیلومتر قنات با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال و اجرای سامانههای نوین آبیاری در ۹۰ هکتار اراضی با اعتبار ۹ میلیارد تومان خبر داد.
