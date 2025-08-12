  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

بهره‌برداری از ۲۵ پروژه کشاورزی در ملایر همزمان با هفته دولت

همدان-مدیر جهاد کشاورزی ملایر از افتتاح ۲۵ پروژه حوزه کشاورزی با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زنگنه عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته خبرنگار و قدردانی از نقش مهم رسانه‌ها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرستان اظهار کرد: تلاش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی پروژه‌ها موجب رشد عملکردها و فراهم‌شدن بستر اجرای برنامه‌های عمرانی و اقتصادی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر درباره پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت افزود: ۱۸ پروژه مرتبط با بهره‌وری و حفظ منابع آب با اعتبار ۸۱ میلیارد ریال اجرا شده و دو گلخانه کوچک‌مقیاس ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمربعی با اعتبار ۶ میلیارد ریال برای نخستین‌بار در راستای مولدسازی روستاها به بهره‌برداری می‌رسند.

وی از افتتاح یک واحد گلخانه ۳ هزار مترمربعی با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال و یک واحد بره‌پرواری ۵۰۰ رأسی به ارزش ۱۶.۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: سه واحد شیلات شامل دو واحد سردابی و یک واحد پرورش ماهی خاویاری نیز با مجموع اعتبار ۱۶۹ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

افتتاح نخستین واحد پرورش ماهی خاویاری در ملایر

زنگنه گفت: برای اولین‌بار، واحد پرورش ماهی خاویاری با ظرفیت ۲۵ تن و اعتبار ۲۲.۵ میلیارد تومان در روستای زیرآبیه افتتاح می‌شود که ۵.۵ میلیارد تومان از این رقم تسهیلات جهاد کشاورزی و مابقی آورده متقاضی است.

طرح‌های توسعه باغی و مبارزه با آفات

مدیر جهاد کشاورزی ملایر به اجرای طرح سرشاخه‌کاری گردو در ۳۸۰۰ هکتار باغ و توزیع ۱۵ هزار و ۴۰۰ پیوندک اشاره کرد و افزود: این طرح با فعالیت ۷ اکیپ اجرا شد تا میزان تولید و مقاومت در برابر آفات افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حوزه انگور، ۴۵ رقم داخلی و خارجی مقاوم و با ماندگاری بالا در چندین باغ کشت شده که با کمک مرکز تحقیقات انگور ملایر توسعه یافته است. در حال حاضر ۷۰ درصد انگور ملایر به کشمش، ۱۰ درصد تازه‌خوری و مابقی به شیره، آبغوره و سایر محصولات فرآوری می‌شود.

زنگنه از اجرای مبارزه با آفات و علف‌های هرز در ۲۸ هزار و ۴۹۲ هکتار مزارع گندم و ۷ هزار و ۲۹۰ هکتار مزارع جو خبر داد و گفت: طرح فراز نیز در ۲۲۰ هکتار باغات انگور اجرا شده و ۱۲۰ هکتار در انتظار تأمین تسهیلات است.

تولیدات دامی و آبزی‌پروری

مدیر جهاد کشاورزی ملایر افزود: ۵۶ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۱.۱ میلیون قطعه، ۸ واحد مرغ تخم‌گذار با تولید ۶ هزار تن در سال، ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و ۲۴ هزار رأس دام سنگین در شهرستان فعال است.

وی گفت: «دو واحد پرورش شترمرغ ۵۰۰ رأسی، دو واحد بوقلمون ۵ هزار قطعه‌ای و یک واحد بلدرچین ۴۰ هزار قطعه‌ای سالانه بیش از ۴۵۰ تن گوشت بوقلمون و ۲۰۰ هزار جوجه بلدرچین تولید می‌کنند.»

زنگنه اظهار کرد: تولید ماهی سردآبی و گرم‌آبی در شهرستان از ۵۰۰ به هزار تن رسیده و ۵۶ واحد فعال در این حوزه با مشکل برق مواجه هستند.

توزیع کالاهای تنظیم بازار و جشنواره‌ها

وی از توزیع بیش از ۳۸۴ تن برنج، مرغ، گوشت قرمز و شکر در قالب طرح‌های تنظیم بازار طی سال جاری خبر داد و افزود: در ایام محرم و اربعین، بخشی از این کالاها به هیئت‌های مذهبی و موکب‌ها اختصاص یافت. همچنین خیرین بخش کشاورزی محصولات متنوعی را برای زائران اربعین اهدا کردند.

زنگنه با اشاره به برگزاری جشنواره‌های گردو، انگور، شیره‌پزی و شوری‌جات در شهریور و مهرماه گفت: چهار مرحله اجرای احکام قلع‌وقمع تغییر کاربری اراضی نیز انجام شده که ۱۹ حکم اجرا گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر در پایان از لایروبی ۴ کیلومتر قنات با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در ۹۰ هکتار اراضی با اعتبار ۹ میلیارد تومان خبر داد.

