هماهنگی مدیران، کلید توسعه و حل مشکلات فریدن

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی بعدازظهر سهشنبه همزمان با هفته دولت و در سفر به شهرستان فریدن و در جلسه شورای اداری شهرستان ضمن اشاره به ظرفیتهای بالقوه و توانمندی مدیران این شهرستان در مدیریت هماهنگ و همافزایی برای حل مشکلات اظهار کرد: مشکلات مطرح شده در شهرستان با محوریت فرماندار و با جلوگیری از اتلاف وقت و هدر رفت هزینهها قابل بررسی است.
معاون استاندار اصفهان همدلی و همافزایی را سنگ بنای پیشرفت شهرستان فریدن دانست و افزود: در زمینه جذب سرمایهگذاری باید زمان و انرژی کافی صرف شود و با توجه به انجام پروژههای شهری و روستایی هر چقدر شهرداریها و دهیاریها فعالتر باشند شهرستان شکوفاتر و آبادتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به بخشهای آموزش و پرورش، جوانان و نوجوانان ضروری است و با عنایت به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی، باید این موضوعات بهصورت عمیق بررسی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با انتقاد از رویکرد صرفاً تلفنی یا نامهنگاری برای حل مشکلات، تصریح کرد: با تلفن و نامه کاری پیش نمیرود باید برای حل مشکلات جلسات مستمر و با زمانبندی مشخص برگزار شود و مراجعات حضوری انجام گیرد. وی در همین راستا سامانه پیگیری مشکلات در استانداری را نیز مطرح کرد تا روند پیگیریها تسهیل شود.
ابراهیم معتمدی در ادامه سخنان خود خطاب به فرماندار شهرستان فریدن تأکید کرد: در صورت حل نشدن مشکلی در سطح شهرستان حتماً به استانداری مراجعه شود تا راهکارهای لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و مسائل مربوط به قیمت محصولات کشاورزی در شهرستان فریدن وعده داد حتماً جلسهای در استانداری با دعوت از مدیران مربوطه شهرستان برای بررسی و حل این مشکل تشکیل خواهیم داد.
