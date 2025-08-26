نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت فینالیست نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنات نجمه خدمتی با ۵۸۱ امتیاز به ترتیب در رده چهاردهم و فاطمه امینی با ۵۸۱ امتیاز هفدهم ایستادند و شرمینه چهل امیرانی با ۵۳۷ امتیاز چهل و یکم شد. با توجه به سطح بالای این رقابت‌ها فاصله امتیازی خدمتی و امینی با نفر هشتم تنها ۳ امتیاز بود.

همچنین تیم زنان ایران با ترکیب نجمه خدمتی، فاطمه امینی و شرمینه چهل‌امیرانی با امتیاز ۱۶۹۹ در رده هفتم ایستاد.

همچنین روز گذشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان انجام شد که در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۵۷۸ امتیاز شانزدهم شد، پوریا نوروزیان با ۵۷۳ امتیاز در رده بیست و پنجم ایستاد و هادی غرباقی با ۵۵۶ امتیاز سی و هشتم شد.

همچنین تیم ایران را ترکیب پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام و هادی غرباقی با ۱۷۰۷ امتیاز در جایگاه نهم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ ایران را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، پنج نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۲ مدال کسب کرده است.