  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت فینالیست نشدند

نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت فینالیست نشدند

نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا یا قرارگرفتن در رتبه‌های چهاردهم، هفدهم و چهل و یکم از رسیدن به فینال بازماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنات نجمه خدمتی با ۵۸۱ امتیاز به ترتیب در رده چهاردهم و فاطمه امینی با ۵۸۱ امتیاز هفدهم ایستادند و شرمینه چهل امیرانی با ۵۳۷ امتیاز چهل و یکم شد. با توجه به سطح بالای این رقابت‌ها فاصله امتیازی خدمتی و امینی با نفر هشتم تنها ۳ امتیاز بود.

همچنین تیم زنان ایران با ترکیب نجمه خدمتی، فاطمه امینی و شرمینه چهل‌امیرانی با امتیاز ۱۶۹۹ در رده هفتم ایستاد.

همچنین روز گذشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان انجام شد که در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۵۷۸ امتیاز شانزدهم شد، پوریا نوروزیان با ۵۷۳ امتیاز در رده بیست و پنجم ایستاد و هادی غرباقی با ۵۵۶ امتیاز سی و هشتم شد.

همچنین تیم ایران را ترکیب پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام و هادی غرباقی با ۱۷۰۷ امتیاز در جایگاه نهم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ ایران را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، پنج نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۲ مدال کسب کرده است.

کد خبر 6571446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها