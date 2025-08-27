  1. ورزش
طلای تپانچه ایران برای اولین بار در آسیا؛ مدال‌آور المپیک طلایی شد

تیم تپانچه ۵۰ متر مردان در مسابقات قهرمانی آسیا برای اولین بار به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان، تیم تپانچه ۵۰ متر مردان در خط آتش ایستاد. در پایان این رقابت‌ها جواد فروغی با ثبت ۵۵۴ امتیاز نخستین مدال طلای تاریخ تیراندازی ایران در تپانچه ۵۰ متر را به دست آورد و صاحب گردن‌آویز طلا شد. امیر جوهری خو با ۵۵۱ امتیاز پس از فروغی در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. وحید گل‌خندان، دیگر نماینده کشورمان در این ماده با ۵۴۷ امتیاز در رده پنجم ایستاد.

همچنین تیم ایران با ترکیب جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان با ۱۶۵۲ امتیاز برای نخستین بار بر سکوی نخست ایستاد و طلایی شد. تیم‌های هند و کره جنوبی پس از ایران در رده دوم و سوم ایستادند.

هدایت این تیم را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارد.

فریبا جلیل خانی

